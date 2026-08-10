Un daño en la tubería Tibitoc–Usaquén afecta la movilidad en el norte de Bogotá durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

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La emergencia se registra a la altura de la carrera 9 con calle 129 y obligó al cierre de uno de los carriles en sentido norte-sur, entre las calles 131 y 127C.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelanta los trabajos necesarios para reparar la tubería, mientras la Secretaría Distrital de Movilidad implementa medidas para controlar el tránsito y reducir las afectaciones en la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar, en lo posible, el tramo intervenido y planear sus recorridos con anticipación. Como vías alternas para quienes necesitan desplazarse por este sector del norte de la capital, se sugieren la carrera 10 y la carrera 19, según el punto de origen y destino.

Además, los ciudadanos que deban transitar cerca de la emergencia deben reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.

Por ahora, no se ha establecido una hora exacta para terminar las reparaciones ni para habilitar nuevamente el carril. La reapertura dependerá del avance de las obras y de que existan condiciones seguras para restablecer completamente la movilidad.

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