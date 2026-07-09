Una fuerte congestión vehicular se registró en la mañana de este miércoles 9 de julio de 2026 sobre la Autopista Norte de Bogotá, luego de que se reportara la caída de una carga que quedó esparcida sobre la calzada.

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De acuerdo con información de Tránsito Bogotá, la novedad se presentó en la Autopista Norte con calle 134, en sentido sur-norte, donde las autoridades desplegaron un operativo para atender la emergencia y recuperar la movilidad.

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A través de sus canales oficiales, la entidad informó que el Grupo Guía fue enviado al lugar para coordinar el tránsito, realizar desvíos y adelantar las maniobras necesarias para retirar los residuos que quedaron sobre la vía.

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“Novedad en vía por caída de carga en la Autonorte con calle 134, sentido Sur – Norte. Transita con precaución. Grupo Guía agiliza el tráfico, desvío y maniobras para retirar residuos de carga en la vía”, indicó Tránsito Bogotá.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran que parte de la carga corresponde a fragmentos de vidrio de gran tamaño, los cuales quedaron dispersos sobre varios carriles.

[06:25 a.m.] #GestiónDelTráfico Novedad en vía por caída de carga en la Autonorte con calle 134, sentido Sur – Norte. ⚠️Transita con precaución 👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico, desvío y maniobras para retirar residuos de carga en la vía. pic.twitter.com/07I9WlAMgI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 9, 2026

Esta situación representa un riesgo para los vehículos que circulan por el sector, ya que los restos podrían ocasionar daños en llantas o afectar la seguridad de la circulación mientras se completan las labores de limpieza.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y atender las indicaciones del personal de tránsito presente en la zona.

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Como consecuencia de la emergencia, se registran importantes afectaciones en la movilidad sobre este corredor vial, uno de los más transitados de la capital.

Las autoridades trabajan en el retiro total de los residuos para restablecer las condiciones normales de circulación, por lo que se recomienda a quienes deban desplazarse por la Autopista Norte evaluar rutas alternas mientras finalizan las labores.

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