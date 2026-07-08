El Consejo Nacional Electoral abrió este miércoles 8 de julio una investigación preliminar contra Carlos Fernando Galán. El alcalde de Bogotá es señalado de una posible irregularidad en la financiación de su campaña.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Estamos listos”: Galán le compró idea a De la Espriella de hacer bloque de defensa en Bogotá)

Esto se dio a raíz de una denuncia que presentó ante el organismo electoral Ángelo Schiavenato, concejal del movimiento Coalición Lara Bogotá, que apoyó al ministro del Interior de Abelardo de la Espriella en las elecciones de la Alcaldía de la capital colombiana en 2023.

De acuerdo con lo presentado por el cabildante, el hoy mandatario recibió aportes de Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria, ahora fusionada con Davivienda, que habría superado por un 2 % el umbral del tope de gastos que permite la ley.

Lee También

#Bogotá | El Consejo Nacional Electoral (@CNE_COLOMBIA) abrió una investigación preliminar contra el alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) por las denuncias presentadas por parte del concejal Angelo Schiavenato que sugieren presuntas irregularidades en la financiación de… pic.twitter.com/yMFuQMPBcX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 8, 2026

“El contrato de Davivienda para la administración [distrital] es millonario y nos cuesta mucha plata a los bogotanos, pero es que el punto no se queda ahí, le entregaron tres billones de pesos que le genera mucha liquidez a ese banco… No es la primera vez que lo hace, porque Carlos Fernando Galán recibió plata de Toyota y compró para su esquema de seguridad Toyotas”, aseguró el concejal en Minuto60.

(Lea también: Fructífera primera reunión entre Abelardo De la Espriella y Galán: “Bogotá tendrá total apoyo”)

Tal investigación podría representar un riego para que Galán se mantenga en el cargo. Si bien el CNE no puede destituir a un mandatario, tiene potestad para declarar una irregularidad y escalar el fallo a una autoridad judicial que determine cuál puede ser la sanción.

Por ahora, la investigación estará en manos de la magistrada Fabiola Márques Grisales.

“En Bogotá no hay nada más rentable que ser amigo de Galán, porque si ustedes se ponen a revisar quiénes son los aportantes de su mismo partido, Nuevo Liberalismo, la gran mayoría mágicamente tiene un buen trabajo en el Distrito”.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.