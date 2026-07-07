Por: El Espectador

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El barrio Juan José Rondón en Ciudad Bolívar fue testigo de un doble asesinato la noche del lunes 6 de julio. Una ráfaga de disparos alarmó a la comunidad en horas de la noche, activando a las autoridades locales. La inspección dejó como resultado el hallazgo de dos cuerpos en un vehículo taxi.

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“La Policía Nacional conoció el caso por llamado de la comunidad”, señalo el coronel Hispe Bejarano, de la Policía Metropolitana. El oficial confirmó lo que hallaron en el lugar de los hechos: un taxi abandonado con dos personas gravemente heridas. Mientras el conductor pedía ayuda a las autoridades, en el asiento de copiloto yacía el cuerpo sin vida de otro hombre.

Durante el avance de la inspección en la zona del doble homicidio, las autoridades encontraron registros de cámaras de seguridad que arrojan pistas sobre quién estuvo detrás del crimen. Según la Policía, antes de los disparos, en el taxi había tres personas, entre ellas los dos fallecidos.

Un tercer ocupante que se trasladaba con las víctimas es el único sospechoso. Los registros habrían captado el momento de su huida, imágenes que ahora son clave para la Sijin.

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“Estamos realizando la recopilación de información en la zona para esclarecer los hechos que rodearon este doble crimen”, agregó el Coronel.

Este nuevo crimen eleva la preocupación ciudadana en torno al debate por la seguridad. Cabe mencionar que Bogotá registra una cifra alarmante que supera los 260 casos de homicidio en 2026, 134 de los cuales fueron asesinatos por encargo.

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