Un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, permitió la captura de una pareja de ciudadanos venezolanos señalados de, presuntamente, explotar a su propia hija menor de edad y difundir ese material a través de diferentes plataformas digitales.

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La investigación también reveló una posible red con alcance internacional, luego de que las autoridades establecieran una conexión con Australia, donde fue capturado un hombre que, al parecer, tenía en su poder material relacionado con este caso.

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Según las autoridades, la menor habría sido víctima de estas conductas durante varios años, mientras los hoy investigados presuntamente utilizaban internet para comercializar y distribuir el contenido.

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De acuerdo con la Fiscalía, la pareja habría recurrido a plataformas de transmisiones en vivo, páginas de contenido para adultos y aplicaciones de mensajería para difundir material relacionado con la explotación de la menor.

Las pesquisas indican que los hechos habrían comenzado en septiembre de 2022 y se habrían prolongado durante cerca de cuatro años.

La investigación formal fue abierta en abril de 2026, luego de que las autoridades recibieran información que permitió iniciar labores de seguimiento, recolección de evidencia y análisis digital.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda del noroccidente de Bogotá. La diligencia fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Embajada de Australia en Colombia y la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Durante el procedimiento fueron detenidos los dos investigados y las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que ahora son sometidos a análisis forense. Los investigadores buscan establecer si esos equipos contienen más evidencia que permita identificar a otras personas que habrían participado en la presunta red de explotación infantil.

Uno de los hallazgos más relevantes del proceso fue la identificación de una posible conexión internacional.

Gracias a la cooperación entre las autoridades colombianas y australianas, fue capturado en Australia un ciudadano que, presuntamente, tenía en su poder material de explotación infantil relacionado con la investigación que se adelanta en Bogotá.

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La Fiscalía continúa verificando si existen más personas vinculadas a esta estructura y cuál sería el alcance de la red fuera del país. Tras el operativo, la menor fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes, que activaron el proceso para el restablecimiento de sus derechos y su atención integral.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y evidencia digital para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible responsabilidad de otras personas que habrían participado en este caso.

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