Por: Blu Radio

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Cayó en Bello, Antioquia, una mujer señalada de estafar a 28 personas con falsos planes turísticos. La mujer simulaba tener una empresa donde hacía reserva de hoteles y compraba tiquetes aéreos.

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La mujer de 38 años, condenada por estafar a por lo menos 28 personas mediante la venta de falsos planes turísticos y tiquetes aéreos, fue capturada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio París para que cumpla la pena impuesta por la justicia.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020, donde la hoy capturada habría engañado al menos a 28 personas, ocasionándoles pérdidas económicas que superan los 300 millones de pesos al usar un falso negocio como fachada delictiva.

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El teniente coronel José Mazo, comandante del Distrito de Policía N. 6, entregó detalles del modus operandi con el que la mujer logró tener millonarios réditos sin levantar la sospecha de las autoridades por más de 3 años.

“Para lograr su propósito, utilizaba como fachada una empresa de viajes ofreciendo planes turísticos y tiquetes aéreos. Una vez recibía el dinero, entregaba a las víctimas supuestos soportes de reservas y de vuelos para generar confianza. Sin embargo, nunca efectuaba los pagos correspondientes y terminaba apropiándose de los recursos”, dijo.

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La Policía informó, además, que la mujer registra 33 anotaciones judiciales como indiciada por delitos como estafa, abuso de confianza, falsedad en documento y calumnia, lo que evidencia un amplio historial relacionado con este tipo de conductas.

Tras surtirse los procedimientos de policía judicial, la capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de la condena impuesta por un juez de la República.

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