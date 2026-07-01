Las autoridades de Venezuela informaron la detención de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), señalados de presuntamente apropiarse de bienes de valor que permanecían entre los escombros de edificaciones afectadas por los recientes terremotos en el estado La Guaira.

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De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes habrían aprovechado las labores que se desarrollaban en las zonas impactadas para quedarse con dólares y pertenencias. El caso se conoció en medio de las operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros que continúan en varios sectores del estado costero.

Las autoridades venezolanas aseguraron que, una vez conocidos los hechos, se inició una investigación interna que permitió identificar a los presuntos responsables. Como resultado, los cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos y expulsados del CICPC.

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Además de la destitución, los uniformados quedaron a disposición de la justicia y serán presentados ante los tribunales competentes para responder por los hechos que les atribuyen. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el valor de los bienes que presuntamente fueron sustraídos ni los delitos específicos que les imputarán durante el proceso judicial.

El Gobierno venezolano reiteró que no tolerará actos de corrupción o conductas irregulares por parte de funcionarios encargados de atender la emergencia. Asimismo, indicó que las investigaciones continuarán para establecer si existen más personas involucradas en este caso.

El Cicpc reafirma ante el país que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia. Nuestro compromiso inquebrantable es proteger a la gente. pic.twitter.com/4Q2ZL5g4Hm — Revista Cicpc (@RevistaCicpc) July 1, 2026

La detención de los cuatro agentes ocurre mientras las autoridades mantienen las labores de atención a las víctimas y la evaluación de los daños ocasionados por los terremotos que afectaron varias zonas del estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por la emergencia.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.