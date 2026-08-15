Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella mantuvo un diálogo directo durante diez minutos con el mandatario estadounidense Donald Trump, en el primer contacto oficial entre ambos desde que De la Espriella asumió la presidencia. En la conversación, De la Espriella expresó gratitud por la asistencia prestada por Estados Unidos ante la reciente tragedia nacional: "Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo", afirmó el líder colombiano, según él mismo relató. Durante la llamada, Trump transmitió sus condolencias a las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas, añadió el jefe de Estado, remarcando la relevancia de esta conversación dada la difícil coyuntura del país.

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De acuerdo con declaraciones recogidas en El Espectador, De la Espriella describió el tenor cordial de la comunicación y resaltó la importancia de mantener sólida la alianza entre Colombia y Estados Unidos. Dentro del diálogo, aprovechó para solicitar a Trump que reconsidere los elevados aranceles impuestos a los productos colombianos y considere su suspensión temporal, medida que podría alivianar la situación de los empresarios nacionales, afectados fuertemente por las consecuencias del terremoto y el complejo panorama económico. Este gesto, sostuvo, permitiría facilitar la reconstrucción del país bajo condiciones especialmente adversas, escenario que el actual gobierno considera “apocalíptico”.

El mandatario colombiano detalló: “La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente”. Reiteró el agradecimiento por parte de Colombia hacia la nación norteamericana, afirmando que la cooperación entre ambos países es, ahora más que nunca, un imperativo para la recuperación de la nación.

Horas antes, el presidente De la Espriella había sostenido una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeciéndole la ayuda humanitaria y la presencia de rescatistas israelíes en el país tras la catástrofe. Según lo informado por El Espectador, la charla marcó un renovado relacionamiento con Israel tras la ruptura diplomática que se produjo durante la administración de Gustavo Petro, motivada por denuncias de genocidio en Gaza. La Espriella enfatizó que, con el restablecimiento de los vínculos, Israel se convierte nuevamente en un socio estratégico para Colombia en materia de armamento, inteligencia y tecnología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se trataron en la conversación entre Abelardo de la Espriella y Donald Trump?

Durante el diálogo telefónico, Abelardo de la Espriella agradeció la ayuda de Estados Unidos ante la tragedia causada por el terremoto, solicitó suspender temporalmente los altos aranceles a productos colombianos y recibió las condolencias y solidaridad de Donald Trump con las familias afectadas, según declaraciones recogidas por El Espectador.

¿Por qué se restablecieron las relaciones entre Colombia e Israel bajo el gobierno de De la Espriella?

El restablecimiento respondió a la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral que se había visto suspendida por denuncias de genocidio contra Israel durante el gobierno anterior. De la Espriella renovó los lazos, priorizando la amistad, la cooperación y el apoyo estratégico en inteligencia, armamento y tecnología, según la información publicada por El Espectador.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.