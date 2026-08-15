Tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, varias poblaciones de Chocó y Valle del Cauca continúan esperando ayudas.

Sigue a PULZO en Discover

En municipios como Bajo Baudó, Medio Baudó, Litoral del San Juan, Unión Panamericana y Bagadó, las autoridades reportan dificultades para recibir alimentos, colchones, materiales de construcción y otros elementos básicos, detalla El Tiempo.

El mal estado de las vías y puentes, las fallas en las comunicaciones y la presencia de grupos armados ilegales han obstaculizado el ingreso de los equipos de ayuda, añade ese medio.

En Bagadó, por ejemplo, solo han recibido 15 colchonetas para atender a más de 1.500 afectados, mientras que en Medio Baudó aún no hay albergues y las familias permanecen en casas comunales, agrega ese diario.

Lee También

Litoral del San Juan registra más de 1.400 familias damnificadas, cientos de viviendas destruidas o averiadas y daños en escuelas, puentes y centros de salud, resalta ese periódico.

En Tanguí, cerca del 90 % de las viviendas resultaron afectadas y todavía no se completa el censo de damnificados.

En el Valle, municipios como Bolívar, San Pedro, Versalles y Vijes también reportan viviendas destruidas, personas a la intemperie y daños en infraestructura.

El Gobierno prepara imágenes satelitales de alta resolución para evaluar los daños y busca superar los obstáculos que han retrasado la atención.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.