“Ella es el milagro”, cuenta Carlos Saavedra, primo de Ana María, la joven de 23 años que se convirtió en la única sobreviviente de su familia y del edificio donde vivía en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Según su primo, la joven ya sabe que sus padres, Jairo y Vicky; sus hermanas trillizas, Isabella y Sofía; su tío Diego y su perro murieron bajo los escombros.

Desde el hospital, donde permanece recuperándose de una cirugía de pelvis, Ana María intenta comprender la tragedia y el hecho de haberlo perdido todo. Su primo asegura que está lúcida, conoce la dimensión de lo ocurrido y tiene muchas ganas de vivir.

Para ella, sobrevivir no fue casualidad: siente que tiene un propósito de vida muy grande.

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Durante el terremoto, Ana María salió al pasillo del segundo piso y quedó atrapada bajo una pesada puerta de madera.

Una parte de los muros formó un espacio que la protegió del colapso. Su cabeza quedó expuesta y pudo gritar hasta que los equipos de rescate la encontraron y la trasladaron a un hospital.

Ana María sufrió fracturas en el brazo y la pelvis. Fue operada y, si su recuperación continúa favorablemente, podría volver a caminar en unas dos semanas.

La tragedia acabó con una familia profundamente unida. Las trillizas estudiaron Mercadeo, se graduaron juntas y realizaron su último semestre en Francia. Eran profesionales, trabajadoras y compartían una vida marcada por la unión, los sueños y el acompañamiento permanente.

Ahora, mientras la familia culmina la búsqueda y despedida de los fallecidos, comienza para Ana María una nueva etapa: recuperarse físicamente y reconstruir su vida después de sobrevivir a una tragedia que le arrebató a todos sus seres queridos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.