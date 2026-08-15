Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 sacudió a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, convirtiéndose en el terremoto de mayor magnitud en Colombia en la última década y uno de los más relevantes en la historia del país, según información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta región no es ajena a los movimientos telúricos de gran intensidad, lo que reafirma la condición de amenaza sísmica alta que caracteriza a esta zona del occidente colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

El SGC, entidad oficial que monitorea la actividad sísmica nacional, advierte que San José del Palmar está expuesto a diferentes fuentes sismogénicas, es decir, estructuras geológicas de la Tierra capaces de acumular la energía liberada en temblores. Este sismo reciente fue identificado como uno de subducción, causado por la interacción de las placas tectónicas Nazca y Suramericana, fenómeno geológico frecuente en el occidente del país. Además, en la región se presentan sismos superficiales relacionados con fallas corticales, que son fracturas en la corteza terrestre ubicadas a menos de 30 o 40 kilómetros de profundidad; un ejemplo destacado es el sistema de Falla de Romeral, responsable de varios eventos importantes en esta área.

La historia sísmica en las proximidades de San José del Palmar incluye acontecimientos relevantes. Uno de los más devastadores ocurrió el 30 de julio de 1962, con una magnitud de 6,5. Este evento provocó serios daños en al menos 90 municipios de once departamentos, afectando especialmente al sur de Antioquia, el norte del Valle del Cauca y poblaciones en Caldas y Risaralda, de acuerdo con los reportes del SGC. Aún más atrás en la memoria está el terremoto del 4 de febrero de 1938, que alcanzó una magnitud de 7,0, y fue sentido no solo en Colombia, sino también en ciudades como Quito, en Ecuador, y Lima, en Perú. Además de destruir casas en distintas poblaciones, dejó una señal clara de la vulnerabilidad de la zona.

Otro sismo de gran magnitud ocurrió el 12 de diciembre de 1979, con magnitud de 7,2. Este evento fue tan fuerte que originó un tsunami, el cual produjo olas de hasta 3 metros. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico, el tsunami arrasó personas, viviendas y bienes a lo largo de las costas de Cauca y Nariño, afectando gravemente localidades como El Charco, San Juan de la Costa, Mosquera y Tumaco. La suma de terremoto y maremoto potenció el impacto sobre infraestructuras costeras, especialmente aquellas que ya habían sufrido por el primer movimiento.

El registro sísmico en la zona se completa con otros eventos de magnitudes superiores a 6,0 ocurridos en 1925, 1957, 1961, 1973 y 1995, lo que demuestra la recurrencia y severidad de la actividad sísmica en la región, según el SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué San José del Palmar es una zona de alta amenaza sísmica en Colombia?

San José del Palmar, de acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, se encuentra en una zona donde interactúan varias fuentes sismogénicas, especialmente la subducción de las placas tectónicas Nazca y Suramericana. Además, existen sistemas de fallas superficiales como la de Romeral, lo que incrementa la frecuencia e intensidad de los movimientos sísmicos que afectan tanto a la región como a gran parte del país.

¿Qué es un sismo de subducción y cómo afecta a Colombia?

Un sismo de subducción, según el Servicio Geológico Colombiano, ocurre cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra, acumulando energía que se libera de forma violenta en la corteza terrestre. En Colombia, este tipo de sismo se da principalmente por el choque entre las placas Nazca y Suramericana, produciendo terremotos de alta magnitud como el ocurrido en San José del Palmar en agosto de 2023.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.