Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, ha desencadenado una emergencia de gran magnitud en el occidente de Colombia. Cali, reconocida como la capital del Valle del Cauca, resultó especialmente golpeada tanto en la infraestructura urbana como en la cantidad de víctimas. Según el balance oficial entregado por la Alcaldía de Cali, con corte al 14 de agosto, la crisis ocasionada por este movimiento telúrico suma 110 personas fallecidas y 1.410 heridas. Asimismo, el reporte confirma que al menos 46 edificaciones colapsaron totalmente, mientras 111 personas siguen desaparecidas y 88 han sido rescatadas con vida.

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Las cifras ponen en evidencia el impacto masivo que ha tenido este desastre. Los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda y rescate en varias zonas críticas, especialmente en aquellos lugares donde hubo colapsos estructurales significativos. Al mismo tiempo, técnicos especializados realizan evaluaciones detalladas de viviendas, edificios y espacios públicos afectados, con el fin de clasificar cuáles aún son aptos para ser habitados y cuáles representan un riesgo inminente para quienes aún residen en ellos.

Frente a este panorama, la Administración Distrital ha adaptado zonas específicas para facilitar las labores de rescate. Por ello, se han dispuesto cierres en algunas vías y se han creado corredores de emergencia que permiten el ingreso rápido de ambulancias, maquinaria pesada y equipos de rescate. Estas medidas buscan eficientizar la respuesta a una emergencia que no solo afecta la vida de las personas, sino también la habitabilidad y la movilidad en la ciudad.

Además de la emergencia estructural, la Alcaldía ha puesto en marcha la caracterización de familias damnificadas. El objetivo principal es brindar atención tanto a quienes perdieron sus viviendas como a quienes, por seguridad, no pueden regresar de manera temporal a ellas. Entre las tareas prioritarias se encuentra la remoción de escombros y la atención de animales afectados por el desastre, aspectos que reflejan la integralidad de la emergencia y la necesidad de una respuesta plural y solidaria.

Las consecuencias del terremoto también han exigido la modificación o suspensión de varias actividades habituales en Cali, mientras se restituye la seguridad en las zonas más afectadas y se avanza en los trabajos de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras oficiales de muertos y desaparecidos tras el terremoto en Cali?

Según el balance oficial de la Alcaldía de Cali, mencionado en la información proporcionada, hasta el 14 de agosto se contabilizan 110 personas fallecidas y 111 desaparecidas por el terremoto, mientras que 1.410 personas han resultado lesionadas y 88 fueron rescatadas con vida.

¿Qué acciones ha implementado la Alcaldía de Cali para atender la emergencia tras el terremoto?

La Alcaldía ha dispuesto zonas específicas para labores de rescate, con cierres viales y corredores para facilitar el acceso de equipos de socorro. Además, realiza evaluaciones técnicas de edificaciones, caracteriza a las familias damnificadas y coordina la atención para quienes perdieron sus viviendas, además de priorizar la remoción de escombros y la atención animal.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.