Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta una jornada especial de restricciones vehiculares este sábado 15 de agosto, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad. La tradicional medida de pico y placa, que controla la circulación de automóviles para reducir el tráfico y la contaminación, presenta en esta oportunidad un horario ampliado y condiciones particulares, debido a la emergencia que atraviesa la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto rige una ampliación de la medida de pico y placa bajo el esquema solidario de pares e impares. Esto significa que solo pueden movilizarse los vehículos cuyas placas no estén restringidas según si terminan en número par o impar. Para este sábado, específicamente, no podrán transitar los automotores cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. La restricción empieza desde las 6:00 a. m. y culmina a las 7:00 p. m.

Una de las particularidades destacadas por la Secretaría de Movilidad es que la medida esta vez también incluye a los vehículos híbridos y eléctricos, que normalmente están exentos en algunos periodos, así como a todos aquellos que ingresen o salgan del perímetro urbano de Cali. Esta decisión amplía el alcance de la restricción con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y dar respuesta a la situación de emergencia que afecta a la ciudad en estos días.

No obstante, existen ciertas excepciones. De acuerdo con la información oficial, quedan exceptuados de la norma los vehículos oficiales, de emergencia y desastres, los que prestan servicios de salud, así como aquellos que transportan personas con discapacidad o con movilidad reducida. Igualmente, la norma no aplica a los automotores de la fuerza pública, los vehículos de carga igual o superior a cinco toneladas, y algunos vehículos operativos asociados con tareas de movilidad, seguridad, justicia, infraestructura y salud pública. A ellos se suman los vehículos que prestan servicios públicos esenciales como acueducto, energía, telefonía y recolección de basuras.

La secretaría recomienda a quienes deban desplazarse este sábado verificar cuidadosamente la terminación de la placa antes de salir y planificar la ruta con tiempo, considerando especialmente si se cruzará el perímetro urbano, ya que la medida aplica tanto al ingreso como a la salida de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos de la medida de pico y placa en Cali el sábado?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, están exentos de la restricción los vehículos oficiales, de emergencia y desastres, los destinados a salud, los que transportan a personas con discapacidad o movilidad reducida, los de la fuerza pública y los de carga a partir de cinco toneladas. También incluyen vehículos relacionados con servicios públicos esenciales y algunos asociados a la atención de emergencias en infraestructura y seguridad.

¿Cómo funciona el esquema de pico y placa de pares e impares en Cali?

El esquema solidario de pico y placa de pares e impares, según la Secretaría de Movilidad, divide la circulación de vehículos según el último dígito de la placa. Para la jornada de este sábado, no circulan las placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7, 9) desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., aplicando también a híbridos, eléctricos y vehículos que crucen el perímetro urbano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.