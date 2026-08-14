En medio de la emergencia provocada por el terremoto que golpeó al occidente del país, un hotel de Cali anunció que ofrecerá una cantidad limitada de habitaciones en cortesía para equipos de rescate, organismos de emergencia, ONG y organizaciones que lleguen a la ciudad para apoyar las labores de atención y recuperación.

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Se trata de Hoteles Spiwak, que anunció esta medida como parte de su apoyo a la respuesta en Cali. El alojamiento estará sujeto a disponibilidad y se priorizarán las solicitudes de grupos vinculados directamente con las labores de emergencia.

Las organizaciones que necesiten hospedaje deberán informar el nombre de la entidad, la labor que desarrollarán en Cali, número de personas, fechas de llegada y salida, cantidad de noches solicitadas y datos de contacto del responsable.

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Seguimos recibiendo solicitudes de hospedaje gratuito en Hoteles Spiwak para entidades de rescate, ayuda humanitaria, atención médica, etc. en Cali Escríbannos a ecommercemanager@spiwak.com con copia reservas@spiwak.com con su requerimiento. Cali te necesita! pic.twitter.com/dfc3V5oOkd — Ami Spiwak (@amispiwak) August 14, 2026

También habilitaron un centro de acopio

Además del alojamiento para los equipos que lleguen a apoyar la emergencia, Hoteles Spiwak habilitó un centro de acopio para recibir medicamentos e insumos médicos destinados a las comunidades afectadas.

El punto de recepción está ubicado en el parqueadero del Hotel Spirito, avenida 6D #36N-41, y funcionará de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

La iniciativa busca que empresas, organizaciones y ciudadanos puedan aportar desde sus capacidades a las labores de atención y recuperación que se adelantan en la ciudad tras el sismo.

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