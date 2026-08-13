Un nuevo sismo en Colombia fue reportado durante la noche de este jueves 13 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 3.0 y se presentó a una profundidad de 155 kilómetros.

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(Vea también: Temblor en Colombia sacudió la madrugada de este jueves; fue cerca a epicentro de terremoto)

El evento ocurrió a las 8:27 p. m., con epicentro en Los Santos, Santander, una zona reconocida por su frecuente actividad sísmica. El reporte corresponde al Boletín Actualizado 1 del SGC.

Por tratarse de un movimiento de profundidad considerable, la forma en que fue percibido pudo variar dependiendo de la ubicación de las personas y las condiciones de las estructuras. El SGC dispone de su plataforma Sismo Sentido para que los ciudadanos reporten si percibieron el movimiento.

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Reacciones de ciudadanos tras el movimiento

Minutos después del reporte comenzaron a aparecer comentarios de personas que aseguraron haber percibido el temblor en diferentes lugares.

Una persona ubicada en Bogotá contó que recibió la alerta mediante una aplicación para iOS y aseguró que el aviso la tomó por sorpresa: “Este lo acaba de detectar la aplicación ‘Terremoto’ para iOS. Me encuentro en Bogotá y me asustó. Pero confirmo su funcionamiento”.

Otra reacción reflejó la preocupación que estos movimientos generan entre algunos ciudadanos: “Qué desespero, no me siento segura”, escribió una usuaria de X.

Hasta el momento, el reporte suministrado por el SGC establece la magnitud, profundidad y ubicación del evento, pero no señala personas heridas ni daños materiales asociados con este movimiento.

Los ciudadanos que hayan sentido el sismo pueden ingresar al sistema Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y registrar su experiencia, información que sirve para conocer cómo fue percibido el movimiento en distintas zonas del país.

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