Las labores de búsqueda continúan en las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. Sin embargo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, reconoció que el paso de las horas disminuye las probabilidades de encontrar personas con vida entre los escombros.

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El funcionario explicó que las operaciones de rescate se mantienen con el apoyo de equipos internacionales especializados, que ya fueron desplegados en los municipios golpeados por el sismo. Pese al panorama, aseguró que la instrucción es no detener la búsqueda hasta ubicar a todas las personas reportadas como desaparecidas.

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Director de la UNGRD reconoció que disminuyen las opciones de hallar sobrevivientes

Durante una alocución del presidente Abelardo de la Espriella, Tamayo explicó que los grupos nacionales e internacionales continúan adelantando labores de búsqueda y rescate en espacios confinados.

Según indicó, los equipos certificados que llegaron desde otros países ya se encuentran distribuidos en los distintos puntos afectados por el terremoto.

“Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”, afirmó el director de la UNGRD.

Búsqueda continuará hasta encontrar a todos los desaparecidos, dice el Gobierno

Pese al difícil panorama, el funcionario aseguró que las autoridades no suspenderán las operaciones de búsqueda.

“La consigna es no dejar de buscar y encontrar todas esas personas que están reportadas como desaparecidas y no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros”, señaló.

El objetivo, agregó, es brindar una respuesta a las familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Equipos internacionales apoyan las labores de rescate, dice el Gobierno

Tamayo destacó que Colombia cuenta con el respaldo de grupos internacionales especializados en búsqueda y rescate urbano, los cuales trabajan junto con organismos nacionales en las zonas donde aún se presume que podría haber personas atrapadas.

Las autoridades mantienen como prioridad la localización de los desaparecidos, mientras el Gobierno continúa actualizando el balance de la emergencia y coordinando la atención humanitaria en los municipios afectados por el terremoto.

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