En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, en Cali comenzaron a circular versiones sobre supuestas decisiones relacionadas con la demolición de estructuras afectadas.

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Ante esa situación, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali salió a aclarar la información y pidió a los ciudadanos verificar los datos antes de compartirlos en redes sociales.

La entidad explicó que ingenieros estructurales realizarán primero los diagnósticos de los inmuebles para determinar cuáles presentan condiciones que requieran una intervención.

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¡Información falsa! Parte de ayudar dentro de esta emergencia es comunicar correctamente y no replicar información falsa. La información falsa genera pánico, caos y temor. Ayudemos entre todos para replicar solo información oficial dispuesta por nuestros canales. pic.twitter.com/7IS8dyUm9T — Secretaría de Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) August 13, 2026

Primero habrá evaluaciones estructurales tras terremoto en Cali

Según explicó la Secretaría, no se trata de ejecutar demoliciones de manera inmediata o indiscriminada. Los inmuebles afectados deberán pasar por una evaluación técnica para establecer cuáles son las medidas necesarias.

En caso de determinarse que alguna estructura debe ser demolida, el procedimiento será adelantado de manera controlada y previamente socializada.

La Secretaría también señaló que estas intervenciones requerirían evacuaciones preventivas alrededor del perímetro, con el objetivo de reducir los riesgos para las personas que se encuentren cerca del lugar.

“La Secretaría de Gestión del Riesgo tendrá unos ingenieros estructurales haciendo el diagnóstico para poder hacer unas demoliciones controladas y socializadas”, explicaron desde la entidad.

La aclaración resulta especialmente relevante en una emergencia en la que las estructuras que quedaron debilitadas por el terremoto pueden representar un riesgo adicional para habitantes, transeúntes y equipos que trabajan en la zona.

Piden verificar la información antes de compartirla

La Secretaría hizo un llamado a los caleños para que no repliquen información que no haya sido confirmada por las autoridades.

La circulación de versiones falsas durante una emergencia puede provocar confusión entre las comunidades y dificultar la organización de los operativos de atención, especialmente en sectores donde ya existen restricciones y labores de evaluación.

Las autoridades continuarán con las inspecciones de las estructuras afectadas y, a partir de los diagnósticos de los especialistas, definirán las intervenciones que correspondan.

Por ahora, la Alcaldía insiste en que cualquier eventual demolición será precedida por una evaluación técnica y medidas preventivas de seguridad, y no por decisiones tomadas únicamente a partir de los rumores que circulan en redes sociales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.