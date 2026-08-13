Aumentó el número de víctimas identificadas por el devastador terremoto que azotó a Colombia. De acuerdo con los datos reportados por Medicina Legal, desde el 10 de agosto, fecha que ocurrió la emergencia, se han conocido los nombres de 228 fallecidos.

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Las víctimas son de las regiones más afectadas por el sismo, como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca, Quindío y Caldas. En Cali y Pereira son las ciudades en las que más se han identificado a personas que murieron en la calamidad que hoy tiene en luto al país.

De estos difuntos, Medicina Legal confirmó que hay 13 menores de edad, incluyendo niños de 5 años y hasta bebés de 4 meses. En total, ya se han entregado 194 cuerpos de las víctimas a sus respectivas familias.

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#ATENCIÓN | El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (@MedLegalColombi) informó que ya fueron identificados 228 cadáveres de las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia. De ellos, 13 corresponden a menores de edad. Un total de 194 cuerpos han sido… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2026

Este es el listado completo de las víctimas identificadas:

Manizales — Fernando Alonso González — Masculino — 70 años Manizales — Catalina Arango Sandoval — Femenino — 18 años Manizales — Oscar de Jesús Henao Marín — Masculino — 78 años Manizales — Luis Alberto Duque Cortes — Masculino — 42 años Manizales — Graciela Zapata López — Femenino — 72 años Belén de Umbría — José Yovany Agudelo Sánchez — Masculino — 46 años Cartago — Elizabet Osorio Henao — Femenino — 66 años Cartago — Sandra Milena Molina Martínez — Masculino — 31 años Cartago — Leonor Panesso de Marín — Femenino — 81 años Cartago — Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — Masculino — 70 años Pereira — Lina Marcela Rodas Cuartas — Femenino — 37 años Pereira — Julián Andrés Mejía Moreno — Masculino — 27 años Pereira — Sandra Patricia Chica Montoya — Femenino — 47 años Pereira — Gilberto de Jesús Giraldo López — Masculino — 74 años Pereira — Pilar Jiménez Toquica — Femenino — 81 años Pereira — Sergina Moncada Aguirre — Femenino — 71 años Pereira — Argensola del Socorro González Gutiérrez — Femenino — 82 años Pereira — Paula Andrea Franco Bustamante — Femenino — 44 años Pereira — Dargui González Guerrero — Masculino — 49 años Pereira — Angela María Acosta González — Femenino — 46 años Pereira — Juan Manuel Toro Sánchez — Masculino — 30 años Pereira — Wilson de Jesús Largo Trejos — Masculino — 57 años Pereira — Luis Fernando Ossa Hernández — Masculino — 62 años Pereira — Pedronel Díaz Díaz — Masculino — 64 años Pereira — Aracelly Daza Valencia — Femenino — 61 años Pereira — Juan Carlos Gil Ulloa — Masculino — 47 años Pereira — R D R Q — Masculino — 17 años Pereira — Derly Angelica Martínez Flórez — Femenino — 25 años Pereira — Vanessa Gómez Molina — Femenino — 28 años Pereira — Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — Femenino — 38 años Pereira — Kevin Styven Álvarez Mosquera — Masculino — 30 años Pereira — Rosa Angelica Maya Maya — Femenino — 76 años Pereira — María Mariela Granada Echeverry — Femenino — 67 años Pereira — Guillermo Orrego Flórez — Masculino — 59 años Pereira — Blanca Libia Hincapié Londoño — Femenino — 82 años Pereira — José Fernando Valencia Cañas — Masculino — 51 años Pereira — Nubredin Ortiz Londoño — Masculino — 85 años Pereira — Sorley Aracelly Villa Guevara — Femenino — 64 años Pereira — Aleida Campiño Trujillo — Femenino — 63 años Pereira — Magola Quiceno López — Femenino — 71 años Pereira — Andrea Carolina Puliche Blandon — Femenino — 30 años Pereira — Mariana Santa Gómez — Femenino — 65 años Pereira — Pablo Andrés Rivera Avirama — Masculino — 26 años Pereira — María Dalila Moncada Aguirre — Femenino — 84 años Pereira — José Fernando Granada Gutiérrez — Masculino — 60 años Pereira — Flor de María González de Arenas — Femenino — 85 años Pereira — Juan Carlos Aristizabal López — Masculino — 62 años Pereira — L S L H — Femenino — 10 años Pereira — Sigifredo Heredia Manso — Masculino — 65 años Pereira — María Leticia Hernández Rendon — Femenino — 60 años Pereira — Fanny Moncada Aguirre — Femenino — 66 años Pereira — Yaneth Ensueño Alzate Sánchez — Femenino — 59 años Pereira — Sofia Martínez Martínez — Femenino — 38 años Pereira — Floralba Londoño Pulgarín — Femenino — 63 años Pereira — Martha Lucía Gómez Grisales — Femenino — 43 años Pereira — Daniela Gutiérrez Tangarife — Femenino — 30 años Pereira — Juan José Zapata Chica — Masculino — 19 años Pereira — Jesús Emilio Castro Hincapié — Masculino — 55 años Pereira — María Valeria Arcila Roldan — Femenino — 25 años Pereira — María Elvia Ruiz de Jiménez — Femenino — 69 años Pereira — María Estrella Benitez Herrera — Femenino — 69 años Pereira — Valentina Gallego Osorio — Femenino — 27 años Pereira — Jhon Jairo Zuluaga — Masculino — 53 años Pereira — María Rosalba Morales Batero — Femenino — 76 años Pereira — Anselmo Guevara Navarro — Masculino — 76 años Pereira — Carlos Alberto Jaramillo Duque — Masculino — 30 años Pereira — Julián Arango Hernández — Masculino — 62 años Pereira — Jorge Luis Muñoz Marín — Masculino — 69 años Pereira — Jorge Luis Guevara Aguilar — Masculino — 53 años Pereira — María Catalina López Vasquez — Femenino — 46 años Pereira — Teresita Meza de López — Femenino — 77 años Pereira — Iván Felipe Morales Grajales — Masculino — 21 años Pereira — Kevin Diaz Hernández — Masculino — 19 años Pereira — Flor María Martínez de Chaux — Femenino — 73 años Pereira — María Cristina Giraldo Hernández — Femenino — 83 años Pereira — Gloria Amparo Monsalve Álvarez — Femenino — 68 años Pereira — Ceneida Ramírez Arango — Femenino — 45 años Pereira — Richard Alejandro Cardona Cañaveral — Masculino — 22 años Pereira — María Melida Toro de Sossa — Femenino — 75 años Pereira — Susana López de Guzman — Femenino — 86 años Pereira — Leidy Marcela Morales Arias — Femenino — 34 años Pereira — Alberto Gómez Agudelo — Masculino — 92 años Pereira — Ofelia Franco de Zapata — Femenino — 73 años Pereira — Luz María Hinestroza Renteria — Femenino — 51 años Pereira — Mario Ceballos Jaramillo — Masculino — 70 años Pereira — María Dolores Hoyos de Ruiz — Femenino — 76 años Pereira — Carlos Alberto Guzman López — Masculino — 64 años Pereira — Nubia Bonilla Álzate — Femenino — 86 años Pereira — Arnulfo Galeano Buitrago — Masculino — 83 años Pereira — Carlos Hernán Escarria Maldonado — Masculino — 44 años Pereira — Humberto Aguirre García — Masculino — 81 años Pereira — Cinthia Silieth Ortega Serrano — Femenino — 38 años Pereira — Ana Silvia Rodríguez Daza — Femenino — 70 años Pereira — Miguel Ángel Fernández Estrada — Masculino — 35 años Pereira — Carlos Augusto Vargas Rodríguez — Masculino — 65 años Pereira — Ana Victoria Mejía Osorio — Femenino — 48 años Pereira — Luis Carlos Velasco Gutiérrez — Masculino — 63 años Pereira — José Manuel Castaño Tejada — Masculino — 72 años Pereira — Manuel Enrique Gómez Ariza — Masculino — 59 años Pereira — Jhon Alexander Motato — Masculino — 40 años Pereira — Rafael Antonio Aquino Ceballos — Masculino — 41 años Pereira — Irma Rodríguez Daza — Femenino — 80 años Armenia-Calarcá — Daniel Gutiérrez Arias — Masculino — 84 años Armenia-Calarcá — Diana Marcela Duque Guzmán — Femenino — 42 años Popayán — Carlos Ernesto Rennella Campo — Masculino — 45 años Cali — Dey Levy Potosí Arango — Masculino — 35 años Cali — Carlos Andrés Cortés Palacios — Masculino — 45 años Cali — Omar Esquivel González — Masculino — 48 años Cali — N N V C — Femenino — 8 años Cali — Jeider Orlando Fomseca Gil — Masculino — 24 años Cali — Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — Femenino — 25 años Cali — Mariano Cadena Quiñones — Masculino — 43 años Cali — Ana Gabriela Aguirre García — Femenino — 20 años Cali — Jaime Bonilla Victoria — Masculino — 55 años Cali — Andrés Felipe Escobar González — Masculino — 22 años Cali — Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — Masculino — 28 años Cali — Ana Lucelly Adarbe Núñez — Femenino — 45 años Cali — María Patricia Vasquez Bautista — Femenino — 68 años Cali — Edwin Marino Rodríguez Victoria — Masculino — 56 años Cali — Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — Femenino — 64 años Cali — Miriam de Jesús Wilches de Palacio — Femenino — 81 años Cali — Laura Johanna Reyes Pinilla — Femenino — 28 años Cali — S T A M — Femenino — 10 años Cali — Rosa Matilde Rodríguez Calvache — Femenino — 78 años Cali — Carlos Modesto Olivo Jiménez — Masculino — 68 años Cali — Jhon Edwar Viedman Ceballos — Masculino — 29 años Cali — Francisney Mambuscay Benachi — Masculino — 45 años Cali — Gloria del Carmen Rosero Popayán — Femenino — 41 años Cali — Sofia Saavedra Caycedo — Femenino — 23 años Cali — Ana Beiba López — Femenino — 83 años Cali — John Harold Caicedo Banguera — Masculino — 43 años Cali — Mónica Lorena Mera Murillo — Femenino — 40 años Cali — Nelly Cecilia Meneses Obando — Femenino — 74 años Cali — Angela Julieth Muñoz Torres — Femenino — 36 años Cali — Germán Sarria Arboleda — Masculino — 66 años Cali — Fabio Arana Tobar — Masculino — 49 años Cali — Ofelia Giraldo Osorio — Femenino — 85 años Cali — Luz Dary Osorio Giraldo — Femenino — 63 años Cali — María Idaly Salazar Piedrahita — Femenino — 79 años Cali — Guillermo Atehortua González — Masculino — 78 años Cali — T A B — Masculino — 12 años Cali — Angie Giovanna Trujillo Sánchez — Femenino — 37 años Cali — María Leidy Scarpetta Ruiz — Femenino — 39 años Cali — Pedro Noe Chaguendo Concha — Masculino — 72 años Cali — David Steven Restrepo Moreno — Masculino — 25 años Cali — Lennin Dinay Ruiz Fernández — Femenino — 37 años Cali — Elsa Valencia Giraldo — Femenino — 84 años Cali — María Cristina Suárez Rendón — Femenino — 38 años Cali — I S P S — Masculino — 12 años Cali — Yamileth Rojas Riascos — Femenino — 48 años Cali — Juan Francisco Barrios Joly — Masculino — 72 años Cali — Juan Guillermo Mosquera — Masculino — 19 años Cali — Karroll Paola Mora Pelaez — Femenino — 45 años Cali — E L M — Masculino — 16 años Cali — Julia Amelia Palta Paz — Femenino — 76 años Cali — Juan Pablo Arango García — Masculino — 24 años Cali — María Esmeralda Ordoñez de Pérez — Femenino — 84 años Cali — Isabel Castillo de Contreras — Femenino — 94 años Cali — Miguel Enrique Abuchar Porras — Masculino — 73 años Cali — Patricia del Pilar Jiménez Burbano — Femenino — 60 años Cali — Angie Isabella Castaño Melo — Femenino — 20 años Cali — Yenci Lorena Delgado Restrepo — Femenino — 22 años Cali — Faisuly Rojas Foronda — Femenino — 50 años Cali — Ana Ludivia Bernal Arciniegas — Femenino — 58 años Cali — Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — Femenino — 69 años Cali — Sandra Stella Duque Burgos — Femenino — 57 años Cali — Luz Nelly Guerrero Núñez — Femenino — 35 años Cali — A L M — Femenino — 13 años Cali — Angelica Alzate Orozco — Femenino — 42 años Cali — Alejandro Martínez Prado — Masculino — 55 años Cali — Xiomara Angelica Agredo Galvez — Femenino — 36 años Cali — Luis Emilio Contreras Castillo — Masculino — 66 años Cali — Elsa Ortiz Prieto — Femenino — 81 años Cali — Gloria Ines Zorrilla Gómez — Femenino — 61 años Cali — Doris Niño Vera — Femenino — 71 años Cali — Merzori Sánchez López — Femenino — 50 años Cali — Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — Femenino — 58 años Cali — Ricardo López Arango — Masculino — 75 años Cali — Catherin López Saldarriaga — Femenino — 44 años Cali — V G R — Femenino — 7 años Cali — Amparo Jaramillo Eastman — Femenino — 73 años Cali — María del Rosario Caicedo Bravo — Femenino — 19 años Cali — Rosalba Montañez Arias — Femenino — 54 años Cali — Nur Zuñiga de Gallego — Femenino — 70 años Cali — Dario Patiño Rivera — Masculino — 77 años Cali — Juan David Cano Pabon — Masculino — 31 años Cali — Blanca Victoria Caicedo López — Femenino — 61 años Cali — Jorge Enrique Pinchao — Masculino — 80 años Cali — Efren Caicedo López — Masculino — 65 años Cali — Luz Angela Martínez Ruiz — Femenino — 54 años Cali — Héctor Gallego Ocampo — Masculino — 83 años Cali — Nubia Esperanza Velasquez García — Femenino — 57 años Buenaventura — Carlos Alberto Rosero Pretel — Masculino — 55 años Buenaventura — Mabel Cristina Carvajal Posada — Femenino — 57 años Buenaventura — Martha Patricia Correa Grueso — Femenino — 50 años Buenaventura — Washington Segura Garcés — Masculino — 49 años Buenaventura — Guillermina Angulo Torres — Femenino — 46 años Buenaventura — Arnulfo Rojas Renteria — Masculino — 74 años Buenaventura — José Joaquin Rodríguez Galindo — Masculino — 76 años Buenaventura — D D A — Femenino — 16 años Buenaventura — Dilia Gongora Suican — Femenino — 66 años Buga — A R G — Masculino — 8 años Buga — Paola Andrea Quintero Daza — Femenino — 34 años Buga — Jesús Alfonso González — Masculino — 28 años Sevilla — María Edilma Gutiérrez de Muñoz — Femenino — 81 años Sevilla — Aristóbulo Muñoz Restrepo — Masculino — 83 años Sevilla — Luz Meri Cartagena Hermira — Femenino — 53 años Tuluá — José Norberto Gómez Valencia — Masculino — 73 años Tuluá — Aliro Cardona Castillo — Masculino — 70 años Roldanillo — Juan Carlos García Castañeda — Masculino — 30 años Roldanillo — Omaira Ramírez de Salcedo — Femenino — 85 años Roldanillo — Magnolia García Lugo — Femenino — 57 años Roldanillo — Guillermo Baldion — Masculino — 78 años Roldanillo — Miguel Antonio Herrera Bueno — Masculino — 88 años Roldanillo — María Ludivia Giraldo Rubio — Femenino — 80 años Santander de Quilichao — L J C L — Masculino — 4 meses Quibdó — Bibiana Buitrago Zuluaga — Femenino — 36 años Quibdó — Daniela Sánchez Morales — Femenino — 28 años Quibdó — Juan Antonio Galeano Restrepo — Masculino — 35 años Quibdó — Juan Camilo Moreno Sánchez — Masculino — 25 años Quibdó — John Ricardo Parra Blandon — Masculino — 46 años Quibdó — Yonny Rocio Salas Duque — Femenino — 42 años Quibdó — María Daniela Ruiz Hinestroza — Femenino — 35 años Quibdó — J M V V — Masculino — 5 años Quibdó — Keisy Lidsay Parra Sánchez — Femenino — 19 años Quibdó — Bertha Helena Roa Ramirez — Femenino — 38 años Quibdó — Horacio Antonio Mosquera Mena — Masculino — 72 años Quibdó — Luis Alberto Rivas Salguero — Masculino — 39 años

Según la UNGRD, la cifra de fallecidos por el terremoto ha aumentado a 273 víctimas, mientras que hay 3.824 heridos y 377 desaparecidos. La unidad también reportó a 40.753 familias damnificadas y 97.515 personas afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.