Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se desplazaron recientemente al departamento del Chocó para acompañar a las comunidades afectadas, donde realizaron un balance minucioso de las necesidades más urgentes. De acuerdo con información citada por ellos durante su visita, el gobierno nacional diseñará estrategias específicas para avanzar de manera prioritaria en la reconstrucción y recuperación de esta región, especialmente tras la reciente emergencia que ha impactado seriamente la infraestructura local.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó el ministro Lara, los daños principales se presentaron en escuelas, lo que condiciona fuertemente el acceso a la educación en el territorio. Ante esto, el gobierno busca trabajar de forma conjunta con el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para garantizar tanto la educación virtual como la conectividad de los habitantes del Chocó. Lara también hizo un llamado al sector privado, invitándolo a unir esfuerzos en la reconstrucción, principalmente mediante donaciones de materiales de construcción, y propuso crear bancos de maquinaria por subregión para agilizar la remoción de escombros y diversas obras encaminadas a la recuperación.

Durante su pronunciamiento, el ministro detalló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será activada y que se solicitará apoyo a la oficina de la primera dama, entidad que, según Lara, ha mostrado una gestión eficiente recaudando ayudas humanitarias. Entre las medidas inmediatas, se destaca la reconstrucción de colegios, viviendas y estaciones de Policía, así como el abastecimiento de insumos médicos y plantas eléctricas trifásicas para no interrumpir el funcionamiento de los hospitales.

Las autoridades confirmaron que se han terminado las actividades de búsqueda y rescate y que ya no quedan personas bajo los escombros. Ahora, la atención se dirige a quienes han perdido sus viviendas. Por ello, se habilitará un segundo albergue en Quibdó, capital del departamento, y se contempla la apertura de cinco más en otros municipios cercanos. Además, el suministro de combustible será reforzado, sobre todo para las plantas eléctricas necesarias para la red hospitalaria de las subregiones San Juan y Baudó.

El ministro Lara señaló que, cumpliendo instrucciones directas de Presidencia y Vicepresidencia, funcionarios saldrán de las ciudades capitales y se trasladarán a municipios como Puerto Meluk, Unión Panamericana y diversos barrios de Quibdó, donde el contacto con alcaldes y líderes resulta esencial para avanzar en la coordinación de la ayuda y la recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones prioriza el gobierno para la recuperación en el Chocó tras la emergencia?

El gobierno nacional, según información del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Rodrigo Lara, prioriza la reconstrucción de colegios, viviendas y estaciones de Policía. Además, impulsa la atención médica mediante el envío de insumos y la instalación de plantas eléctricas trifásicas para hospitales, junto con la apertura de albergues en Quibdó y otros municipios.

¿Qué significa una planta eléctrica trifásica y por qué es importante para los hospitales en el Chocó?

Una planta eléctrica trifásica es un generador que suministra energía con tres corrientes alternas, lo cual permite abastecer equipos de mayor potencia y garantizar la operación continua de instalaciones como hospitales. Su importancia radica en que asegura el suministro eléctrico en contextos de emergencia, algo crucial para la atención hospitalaria en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.