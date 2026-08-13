Después de un terremoto, uno de los pedidos que puede parecer más extraño en medio de una emergencia es precisamente uno de los más importantes: guardar silencio.

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Cuando los equipos de rescate trabajan sobre una estructura colapsada, detener por unos minutos las máquinas, generadores, vehículos y conversaciones permite concentrar la búsqueda en posibles señales provenientes del interior de los escombros.

En el caso del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al occidente colombiano, este tipo de procedimiento cobra especial importancia en las zonas donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

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El objetivo es sencillo: escuchar aquello que normalmente quedaría oculto detrás del ruido de una operación de emergencia.

El silencio permite escuchar lo que ocurre bajo los escombros

Durante una pausa acústica, los rescatistas pueden utilizar equipos especializados para buscar señales que indiquen la presencia de una persona atrapada.

Entre las herramientas utilizadas en este tipo de operaciones están los geófonos y micrófonos de escucha, capaces de detectar vibraciones y sonidos muy débiles.

Una voz, un gemido, un movimiento o incluso pequeños golpes producidos desde el interior de una estructura pueden convertirse en pistas para determinar dónde concentrar los esfuerzos.

Por eso, cuando un rescatista levanta el puño cerrado, puede estar indicando que es momento de detener la maquinaria y reducir al máximo el ruido alrededor del punto de búsqueda.

No se trata simplemente de crear un ambiente de calma. La quietud permite que los equipos puedan distinguir señales que quedarían tapadas por el sonido de retroexcavadoras, motosierras, generadores o incluso por el movimiento de las personas alrededor.

También se busca ubicar con mayor precisión a un sobreviviente

La escucha puede adelantarse desde diferentes puntos de una estructura. Comparar las señales obtenidas permite a los equipos establecer una zona en la que podría encontrarse una persona atrapada y orientar los trabajos hacia ese lugar.

Esto es especialmente importante cuando los rescatistas deben avanzar con cuidado para no provocar nuevos movimientos de la estructura ni poner en riesgo a quienes permanecen debajo.

Además, una persona atrapada puede utilizar golpes o sonidos breves para intentar comunicarse con quienes están afuera, por lo que mantener la superficie en silencio aumenta las posibilidades de detectar esas señales.

El ruido es uno de los obstáculos durante la búsqueda

Una zona de desastre concentra múltiples fuentes de sonido al mismo tiempo: maquinaria pesada, vehículos de emergencia, helicópteros, generadores eléctricos, sirenas y personas que buscan información sobre sus familiares.

Para los equipos de rescate, todo ese ruido puede convertirse en una interferencia durante los momentos en que necesitan concentrarse en escuchar.

Por eso, las pausas de silencio hacen parte de la dinámica de búsqueda. La comunidad también cumple un papel importante, pues acatar la instrucción de los socorristas permite crear durante unos minutos las condiciones necesarias para escuchar.

El procedimiento no reemplaza las herramientas tecnológicas utilizadas en los rescates, pero sí complementa la búsqueda cuando los equipos necesitan identificar señales acústicas en medio de una estructura destruida.

En una emergencia como la que atraviesa el occidente colombiano, donde todavía se desarrollan labores de rescate y evaluación de estructuras, esos minutos en los que todo se detiene pueden ser fundamentales para saber dónde seguir buscando.

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