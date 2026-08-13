Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El sismo ocurrido el 10 de agosto puso de nuevo la atención en la compleja dinámica geológica de Colombia, un país ubicado en una de las áreas tectónicamente más activas del planeta. Este evento, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se registró a 103 kilómetros de profundidad, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La contundencia del movimiento telúrico se evidenció en la extensa zona del país donde se sintió, lo que reavivó el debate sobre la relación de Colombia con el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Sigue a PULZO en Discover

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una vasta región de aproximadamente 40.000 kilómetros que rodea el océano Pacífico y se extiende por las costas de América, Asia y Oceanía. Esta área se caracteriza por la convergencia de diversas placas tectónicas; en ella ocurre un proceso conocido como subducción, donde una placa se desliza debajo de otra, acumulando energía que, al liberarse, provoca frecuentes terremotos y actividad volcánica. Según el SGC, países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Japón están intrínsecamente vinculados a esta región, lo que explica su actividad sísmica recurrente.

Sin embargo, es importante aclarar que atribuir el sismo del 10 de agosto únicamente al Cinturón de Fuego sería una simplificación. Esta estructura no es una sola falla, ni implica que los terremotos estén directamente conectados entre los distintos países que la conforman. Incluso, la sismóloga Viviana Dionisio, de la Red Sismológica Nacional de Colombia, enfatizó que el origen tectónico de este terremoto fue distinto al de recientes movimientos registrados en Venezuela, demostrando la complejidad e independencia de cada evento sísmico.

Respecto a la inquietud sobre si un sismo de gran magnitud en Colombia puede originar otro similar en la región, la respuesta es negativa. No hay una relación directa entre los sismos que ocurren en los países del Cinturón de Fuego, ya que sus causas dependen de condiciones y estructuras geológicas locales particulares. Además, la ciencia aún no es capaz de predecir el momento, lugar ni magnitud de un terremoto. El Servicio Geológico Colombiano lidera el monitoreo permanente de esta actividad, subrayando la importancia de la preparación ante emergencias en un territorio como el colombiano, donde los terremotos forman parte de la realidad natural.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué causa tantos terremotos?

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geográfica que rodea el océano Pacífico y se caracteriza por la interacción de varias placas tectónicas. El proceso de subducción, donde una placa se desliza bajo otra, produce la acumulación y eventual liberación de energía, lo que genera constantes terremotos y erupciones volcánicas en los países que se encuentran en esta región, como Colombia, Chile y Japón.

¿Colombia puede anticipar cuándo ocurrirá un terremoto importante?

No, según el Servicio Geológico Colombiano, actualmente no es posible predecir con exactitud el momento, la magnitud ni el lugar preciso de un terremoto. Los organismos especializados se enfocan en el monitoreo y estudio constante de la actividad sísmica para identificar zonas de mayor riesgo, pero la predicción específica sigue fuera del alcance científico actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.