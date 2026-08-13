Las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia siguen siendo visibles en varias ciudades del Eje Cafetero. En Manizales, una de las imágenes que más ha llamado la atención en las últimas horas fue la compartida por el periodista Juan Diego Alvira, quien mostró cómo algunas viviendas ya fueron marcadas por las autoridades tras las inspecciones técnicas.

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En el video, el comunicador explicó el significado de unas letras y símbolos pintados con aerosol naranja sobre las fachadas de varios inmuebles.

Las imágenes muestran edificaciones con señales que indican la existencia de daños estructurales. En algunos casos, aparecen las letras “D” y “E”, utilizadas durante las evaluaciones técnicas para identificar construcciones que presentan graves afectaciones.

Pero el impacto de la tragedia no se limita al deterioro de las estructuras. El periodista también mostró el drama que viven las familias que recibieron la autorización para ingresar durante unos minutos a sus viviendas e intentar rescatar algunas de sus pertenencias.

“La gente solo puede entrar por unos minutos y sacar lo poco que lograron rescatar”, señaló.

El panorama es especialmente complejo porque muchas personas todavía no saben si podrán regresar a sus hogares o si tendrán que empezar de nuevo en otro lugar.

Los videos fueron grabados en el sector de Milán, uno de los puntos más conocidos de Manizales por su actividad comercial y gastronómica.

Sin embargo, el paisaje que habitualmente está marcado por restaurantes, bares y edificios residenciales cambió por completo después del terremoto. “A veces, una tragedia se entiende mejor con una imagen que con palabras”, comentó Alvira.

Las escenas compartidas por el periodista muestran muebles y objetos personales acumulados en las calles, mientras los propietarios intentan recuperar parte de lo que quedó dentro de las viviendas.

En Manizales, caminar por sus calles turísticas y emblemáticas hoy produce un nudo en la garganta. Hay edificios marcados con una sigla que se convirtió en sentencia: DE (Daño Estructural).#TerremotoColombia pic.twitter.com/ziQtikitrr — Juan Diego Alvira (@JuanDiegoAlvira) August 13, 2026

Mientras avanzan las inspecciones técnicas, cientos de familias permanecen a la espera de los resultados que determinarán si sus viviendas podrán ser reparadas o si, por el contrario, deberán ser demolidas por el riesgo que representan.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.