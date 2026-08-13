Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, actual principal fuerza de oposición en Colombia, continúa fortaleciendo su estructura política y organizativa durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Mientras las bases del partido han dedicado esfuerzos significativos a enfrentar la situación provocada por el terremoto del 10 de agosto, el enfoque estratégico no se descuida. De acuerdo con El Espectador, el objetivo del Pacto Histórico es preparar su “gabinete alterno”, una herramienta diseñada para ejercer control y vigilancia sobre las acciones del Gobierno.

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La colectividad, hoy bajo el liderazgo temporal de Iván Cepeda, está a la espera de definir su mesa directiva, según lo exigen sus estatutos internos tras la más reciente elección presidencial. Sin embargo, ya ha dado pasos concretos hacia la conformación de un equipo paralelo que haga contrapeso al gabinete oficial. En entrevista con El Espectador, Cepeda anunció la inminente creación del “Gabinete por la Vida”, cuyo lanzamiento será comunicado en detalle a la sociedad colombiana en el futuro cercano.

Aunque la integración definitiva de este gabinete alterno sigue en discusión, se sabe que contará con la participación de exministros y figuras relevantes del gobierno de Gustavo Petro, ex presidente del país. Cepeda subrayó que, si bien cada miembro aportará su voz, la colectividad busca transmitir un mensaje coherente y una orientación política única. La presencia de líderes como Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, sugiere que el Pacto Histórico aspira a un funcionamiento articulado, con la participación activa de Gustavo Petro como figura central.

En ese sentido, Cepeda reveló que han propuesto a Petro asumir la presidencia del partido. Petro, según el senador, aceptó la invitación, lo que solidifica aún más el peso de su liderazgo y experiencia dentro del movimiento. Sin embargo, Cepeda recalcó que esto no implica una tendencia al caudillismo, sino que el Pacto mantiene una dirección colegiada, en la que las orientaciones generales emanan de la bancada y las instancias de elección del partido.

Actualmente, el Pacto Histórico sigue siendo un actor fundamental en el Congreso, respaldado por los resultados de la segunda vuelta presidencial y con cerca de 69 escaños en Senado y Cámara. Esta representación les permite ejercer una oposición sólida y con peso específico en la agenda política nacional, como ratifican las declaraciones y acciones reportadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el gabinete alterno del Pacto Histórico en la administración de Abelardo de la Espriella?

El gabinete alterno, denominado “Gabinete por la Vida”, será conformado por exministros y otros miembros clave del gobierno de Gustavo Petro, y tendrá la función de vigilar y ejercer contrapeso a las políticas de la administración De la Espriella. Su objetivo es presentar propuestas y posiciones alternativas, además de supervisar el desarrollo de las acciones oficiales, según lo informado por El Espectador.

¿Por qué Gustavo Petro fue invitado a presidir el Pacto Histórico y qué papel tendrá?

Gustavo Petro fue invitado a ser el presidente del partido debido a su experiencia y al liderazgo que ha demostrado tanto en el Pacto Histórico como en el manejo del Estado. Según Iván Cepeda, Petro aceptó este papel, el cual implica orientar las directrices políticas del partido, aunque bajo una dirección colegiada, evitando así el caudillismo y asegurando que las decisiones continúen naciendo de la bancada y las instancias colectivas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.