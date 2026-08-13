Por: El Espectador

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En la primera semana de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella tomó decisiones contundentes en materia de extradición, firmando mediante el Ministerio de Justicia las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026. Estas decisiones autorizaron el traslado de cinco personas solicitadas por autoridades judiciales de distintos países, según información publicada por El Espectador. El proceso de extradición de estos individuos estuvo motivado por investigaciones y causas pendientes en el extranjero, señalando una postura clara del nuevo gobierno frente a la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad.

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Entre los extraditados figura Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú. Este país hizo la solicitud por el delito de tráfico agravado de drogas ilícitas. La resolución firmada por el presidente aclara que Londoño no es requerido por la justicia colombiana y su detención responde exclusivamente a fines de extradición, lo cual cumple con los requisitos legales para proceder con la entrega.

Por otra parte, Estados Unidos hizo dos solicitudes de extradición. La primera corresponde a Armando Luis Suárez Calvo, quien debe responder por concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. La segunda involucra a Didier Ignacio García Rodríguez, a quien se le acusa de concierto para distribuir, poseer con la intención de distribuir e intentar importar cinco kilogramos o más de cocaína al territorio estadounidense.

El dominicano-colombiano Jorge Luis Mojica Ortiz también figura dentro de las personas que serán extraditadas, en este caso hacia República Dominicana, para enfrentar acusaciones por violación sexual a un menor de edad. Finalmente, Roderick Aldair Morales Delgado será trasladado a Panamá, donde se le investiga por homicidio agravado en grado de tentativa. Estas entregas demuestran el compromiso del gobierno de la Espriella por agilizar la colaboración judicial internacional y enviar un mensaje de acción inmediata contra delitos graves.

Estas resoluciones se alinean con el mensaje que el presidente ha proyectado desde el inicio de su administración sobre modificar la gestión criminal en el país. El mismo día de su posesión, por ejemplo, se registró el traslado de reclusos desde la cárcel La Paz de Itagüí a otros centros penitenciarios, particularmente aquellos considerados jefes criminales ligados a la “Oficina de Envigado”. Estas personas habían participado en el conocido “tarimazo”, un acto público realizado en junio de 2025 durante la convocatoria de Gustavo Petro, entonces presidente, para un acto masivo en Medellín al que asistieron nueve voceros y líderes criminales involucrados en el diálogo sociojurídico con bandas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la extradición de estos cinco colombianos para la justicia del país?

La extradición de estos cinco individuos, autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella y sustentada por resoluciones ejecutivas, marca una postura de cooperación judicial internacional y prioriza las solicitudes de otros países frente a acusaciones graves como narcotráfico, lavado de activos, violaciones sexuales y homicidio. Para la justicia colombiana, esto implica el cumplimiento de convenios y la disposición para entregar a quienes no tienen procesos pendientes en el territorio nacional, promoviendo una imagen de transparencia y colaboración.

¿Quiénes son los extraditables y por qué delitos eran solicitados en el extranjero?

De acuerdo con la información de El Espectador, Diego Alberto Londoño será extraditado a Perú por tráfico agravado de drogas ilícitas; Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García Rodríguez serán enviados a Estados Unidos por concierto para delinquir, tráfico de drogas, lavado de activos e intento de importar cocaína; Jorge Luis Mojica Ortiz es requerido por República Dominicana para enfrentar un proceso por violación sexual de un menor; y Roderick Aldair Morales Delgado debe rendir cuentas en Panamá por homicidio agravado en grado de tentativa.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.