El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, inició su mandato en la Casa de Nariño con una de las aprobaciones más altas de todo el continente latinoamericano, según revela el ranking de la encuestadora CB Global Data correspondiente al mes de agosto de 2026. El jefe de Estado colombiano registra un 52,4% de aceptación, quedando superado únicamente por Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza la medición con el 68,7% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum de México, con el 66,5%; y Keiko Fujimori de Perú, con el 55,0%.

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En el extremo opuesto del listado regional, los presidentes con peor imagen pública son Delcy Rodríguez de Venezuela, ubicada en el último lugar con el 26,7% de imagen positiva; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala, con el 29,5%; y José Raúl Mulino de Panamá, que cierra con el 31,4% de aprobación. En cuanto a las variaciones mensuales, el ecuatoriano Daniel Noboa destaca por registrar el mayor crecimiento con un incremento de 4,3 puntos porcentuales, mientras que la costarricense Laura Fernández presenta la mayor caída del ranking con una disminución de 5,7 puntos porcentuales frente a julio de 2026.

Por otra parte, en contraposición al recibimiento del actual mandatario, el expresidente Gustavo Petro concluyó su administración el 7 de agosto de 2026 con un 39,4% de aprobación y un 57,5% de desaprobación. Según el análisis mensual de CB Global Data, este balance negativo se mantuvo de manera constante durante su cuatrienio, ubicándolo en el puesto 12 entre 18 mandatarios evaluados en julio y condicionando las opciones de continuidad del oficialismo.

Cristian Buttié, director de la consultora, señaló que la desaprobación hacia el exmandatario colombiano se caracterizó por su estabilidad a lo largo del periodo presidencial, sin lograr revertir los indicadores adversos tras momentos de crisis. Según el experto, este comportamiento sostenido en la mitad inferior de la tabla regional terminó por reflejar una marcada inclinación ciudadana hacia la búsqueda de un cambio político en el país.