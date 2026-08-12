La plenaria del Senado aprobó este miércoles la solicitud presentada por el expresidente Gustavo Petro para poder salir de Colombia durante el año siguiente a la finalización de su mandato, tal como lo establece la Constitución Política.

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(Vea también: Dicen para dónde se iría Petro durante un año y por qué debe pedir permiso al Congreso)

El permiso se fundamenta en el artículo 196 de la Carta Magna, que señala que quien haya ejercido la Presidencia de la República no podrá abandonar el país durante el año posterior al término de sus funciones sin autorización previa del Senado.

La solicitud había sido enviada por Petro mediante una carta en la que pidió autorización para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico fuera del territorio nacional.

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¿Qué dice la Constitución sobre los viajes de un expresidente?

El artículo 196 de la Constitución establece:

“El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Con base en esa disposición, el exmandatario elevó la solicitud ante la corporación, que finalmente le dio el visto bueno durante la sesión plenaria de este miércoles.

No obstante, el permiso no significa que Petro pueda salir del país sin informar sus desplazamientos. Cada viaje deberá cumplir con los procedimientos correspondientes y reportar las fechas y los destinos, conforme a las condiciones establecidas por el Senado.

La solicitud de Petro causó debate en el Congreso

Aunque este tipo de autorizaciones suele considerarse un trámite previsto en la Constitución, la petición del expresidente provocó un debate entre los congresistas.

La controversia surgió porque Petro solicitó una autorización que cubriera todo el año siguiente, en lugar de pedir permiso para cada desplazamiento de manera individual.

Algunos sectores del Congreso consideraron que las autorizaciones deberían tramitarse viaje por viaje. Entre ellos Jota Pe Hernández, quien manifestó su oposición a conceder un permiso amplio y argumentó que sobre el exmandatario existen procesos y denuncias que cursan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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