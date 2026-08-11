Gustavo Petro ya tiene un plan ahora que dejó el poder, y por lo visto lo quiere lejos de Colombia. El expresidente radicó recientemente una solicitud para salir del país durante un año.

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A través de una carta que envió al Congreso, el predecesor de Abelardo de la Espriella en la jefatura de Estado aseguró que su salida se debe a razones personales, políticas y académicas que debe cumplir por fuera de territorio nacional.

#Política | El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado autorización para salir del país durante un año, después de dejar la Presidencia, para atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico”. La solicitud fue radicada este 10 de agosto y pide que… pic.twitter.com/FCZzVnr5rZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

Aunque el expresidente no dio detalles de cuál es su destino, pidió que se debata su salida en cuanto antes, pidiendo prioridad sobre otras decisiones que involucran la delicada situación que se vive actualmente en Colombia.

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“Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la honorable plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”, se lee en la carta emitida el pasado 10 de agosto.

Petro se sostuvo en los artículos 173 y 196 de la Constitución Política, la cual rige los permisos del presidente y expresidentes para salir del país, la cual expresa que debe avisar al Senado o a la Corte Suprema de Justicia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.