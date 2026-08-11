El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto también dejó afectaciones entre los menores de edad que se encuentran en las regiones donde se sintió con mayor fuerza el movimiento. Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó varias rutas para atender y proteger a niños y niñas durante la emergencia.

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Una de las imágenes que refleja la situación ocurrió en Cali, donde un bebé de apenas seis meses fue rescatado junto con su madre después de quedar atrapado tras el movimiento telúrico.

Sin embargo, el ICBF advirtió que todavía es difícil establecer cuántos niños han resultado afectados de alguna manera por el terremoto, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas donde se reportaron mayores daños.

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ICBF desplegó más de 30 unidades móviles tras el terremoto

Adriana Velásquez, directora encargada del ICBF, explicó en entrevista con Caracol Noticias que una de las primeras medidas adoptadas fue reforzar la presencia de unidades móviles en los lugares más afectados.

Según la funcionaria, durante las últimas horas fueron desplegadas más de 30 unidades adicionales, cada una conformada por cuatro equipos. En total, esto representa la llegada de cerca de 120 personas a los puntos considerados críticos.

La misión de estos equipos es acompañar a las familias y detectar situaciones en las que los derechos de los menores puedan estar en riesgo, especialmente en medio de una emergencia que ha afectado servicios básicos y establecimientos educativos.

El llamado del ICBF también está dirigido a la ciudadanía. La entidad pidió que cualquier persona que encuentre a un niño o niña que esté solo, separado de su familia, en condición de riesgo o bajo alguna amenaza informe inmediatamente a las autoridades.

Velásquez explicó que, si el ICBF no tiene presencia directa en el municipio donde se presenta la situación, puede coordinar la atención con otras instituciones, entre ellas las comisarías de familia, la Policía y la Fiscalía.

Línea 141 del ICBF funciona las 24 horas

Otra de las herramientas disponibles durante la emergencia es la línea 141 del ICBF, un canal de atención nacional que funciona las 24 horas.

De acuerdo con Velásquez, esta línea no solamente recibe reportes relacionados con situaciones que involucren a niños y niñas, sino que también sirve como espacio de escucha y orientación para las familias que necesiten ayuda.

Por eso, las autoridades hicieron énfasis en la importancia de reportar cualquier caso en el que un menor pueda estar separado de sus familiares o expuesto a una situación que represente un riesgo para su integridad.

La activación de estas rutas ocurre mientras diferentes entidades evalúan las consecuencias que dejó el terremoto en las regiones afectadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó afectaciones en cientos de instituciones educativas ubicadas en distintos municipios del país. Esta situación representa un desafío adicional para garantizar que los menores puedan continuar teniendo acceso a educación, salud y otros servicios esenciales.

Pero la atención no debe limitarse a las necesidades materiales.

María Mercedes Liévano, directora de Save the Children Colombia, explicó a Caracol que las emergencias pueden afectar de manera importante el estado emocional de los niños, quienes no necesariamente tienen las herramientas para comprender lo que está ocurriendo.

Por eso, además de garantizar alimentación, salud y educación, la organización destacó la importancia de crear espacios en los que los menores puedan sentirse protegidos, acompañados y contenidos emocionalmente.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.