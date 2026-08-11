Por: VALORA ANALITIK

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Tras el terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto y dejó varias regiones con daños y afectaciones, Starlink anunció medidas de apoyo para los usuarios ubicados en las zonas impactadas por la emergencia.

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A través de su cuenta oficial en X, la compañía destacó el respaldo de su red de comunicaciones al país y anunció que ofrecerá el servicio de manera gratuita hasta el próximo 12 de septiembre a los clientes que se encuentren en las áreas afectadas.

La medida busca facilitar la conectividad durante el periodo de atención de la emergencia y beneficiar tanto a los usuarios que ya cuentan con una suscripción como a quienes hayan cancelado recientemente el servicio.

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Para los clientes activos, Starlink informó que no será necesario realizar ningún procedimiento adicional. La compañía aplicará directamente un crédito en la cuenta correspondiente, por lo que los usuarios podrán continuar utilizando el servicio sin tener que comunicarse con la empresa.

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En el caso de los clientes que hayan cancelado su suscripción, también se aplicará un crédito en sus respectivas cuentas. De esta manera, tendrán la posibilidad de reactivar el servicio y mantener la conexión durante el periodo establecido por Starlink.

La compañía también estableció condiciones para las personas que todavía no son clientes y que se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto.

Los nuevos usuarios que adquieran un kit Starlink deberán comunicarse con el servicio de asistencia de la compañía después de completar la compra. Una vez realizado este proceso, podrán solicitar el acceso gratuito al servicio hasta el 12 de septiembre.

Además, Starlink contempló una medida para los usuarios cuyos equipos hayan resultado afectados como consecuencia del terremoto. En estos casos, los clientes podrán contactar al servicio de asistencia para solicitar un reemplazo gratuito del kit, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.

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