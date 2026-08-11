Por: Social Geek

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YouTube, la plataforma de videos propiedad de Google, anunció una actualización significativa en sus condiciones para el acceso y mantenimiento del Programa de Socios, sistema que permite a los creadores monetizar su contenido. Esta renovación, prevista para implementarse desde el 1 de febrero de 2027, afectará principalmente a quienes buscan iniciar su camino dentro del programa, ya que se elevarán las exigencias en cuanto al número de suscriptores y visualizaciones requeridas.

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Según la información publicada en el sistema de ayuda de YouTube, los nuevos aspirantes al Programa de Socios tendrán que cumplir con un mínimo de 1.000 suscriptores, además de satisfacer alguna de dos condiciones: alcanzar 8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 12 meses o lograr 20 millones de visualizaciones válidas en Shorts (videos cortos) durante un periodo de 90 días. Este endurecimiento en los requisitos marca una diferencia frente al esquema actual y, aunque no afectará a quienes ya forman parte del programa, dificultará el acceso para los nuevos creadores.

No obstante, YouTube señala que ofrecerá ciertas opciones de monetización más accesibles para canales pequeños. Herramientas como la financiación de fans o YouTube Shopping estarán disponibles a partir de 500 suscriptores, siempre que el canal registre 3.000 horas de reproducción en un año o tres millones de visualizaciones en Shorts en 90 días, facilitando a los creadores emergentes el acceso a ingresos adicionales.

Respecto a los creadores que producen principalmente Shorts, la plataforma introduce un umbral particular para participar en el fondo de ingresos mensuales de estos videos: se necesitarán 10 millones de visualizaciones válidas en los últimos 90 días. No alcanzar esa cifra no implicará perder la participación en el Programa de Socios, pero sí quedarán por fuera del reparto puntual de ingresos provenientes de Shorts. Adicionalmente, YouTube planea incentivos como bonificaciones ligadas a YouTube Shopping y beneficios destinados a potenciar colaboraciones con marcas.

En relación con los ingresos por suscripción, la plataforma establece que, para Premium Lite, los creadores compartirán el 60% del fondo generado por esas suscripciones; para la suscripción Premium convencional, el fondo para creadores será del 30% de los ingresos netos. Finalmente, la plataforma modifica los criterios de actividad mínima: ahora será necesario cumplir con al menos una de tres condiciones para que un canal sea considerado activo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para monetizar en YouTube a partir de 2027?

A partir del 1 de febrero de 2027, los nuevos creadores que deseen unirse al Programa de Socios de YouTube deberán contar con un mínimo de 1.000 suscriptores y elegir entre dos opciones: acumular 8.000 horas de reproducción válidas en 12 meses o alcanzar 20 millones de visualizaciones válidas en Shorts en 90 días. Además, para acceder a ciertas herramientas de monetización, podrán hacerlo con 500 suscriptores y 3.000 horas de reproducción en un año, o tres millones de visualizaciones de Shorts en 90 días.

¿Cómo afecta el nuevo fondo de Shorts y qué implica el término "Shorts" en YouTube?

El fondo de Shorts exige que los creadores alcancen al menos 10 millones de visualizaciones válidas en los últimos 90 días para recibir ingresos mensuales de esta modalidad. "Shorts" se refiere a los videos cortos específicos de YouTube, los cuales han adquirido relevancia en el modelo de monetización, exigiendo ahora volúmenes muy altos de visualizaciones para participar en el reparto de ganancias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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