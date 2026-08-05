Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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César Gastélum, ampliamente conocido en redes sociales como 'Cesarín', perdió la vida la noche del martes 4 de agosto durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México. De acuerdo con la información disponible, este joven creador de contenido, de tan solo 25 años, estaba grabando junto a dos amigos un reto para redes sociales frente a un restaurante de comida rápida cuando ocurrió el ataque. Dos hombres que iban en motocicleta se acercaron al lugar y, en cuestión de segundos, uno de ellos abrió fuego contra Gastélum. El lamentable hecho quedó registrado en las cámaras empleadas para la transmisión, así como en el sistema de videovigilancia del sector.

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El ataque, que fue visto por cientos de personas que seguían la transmisión, ocurrió justo después de una advertencia: uno de sus acompañantes señaló la presencia de la motocicleta, diciendo "Vámonos... la moto, la moto". Según lo registrado en el video, el vehículo regresó rápidamente y entonces se produjo el disparo fatal que acabó con la vida de Gastélum. Mientras tanto, los amigos que lo acompañaban resultaron ilesos físicamente, aunque entraron en una crisis nerviosa a raíz del suceso.

La Fiscalía de Sinaloa inició una investigación formal utilizando como pruebas tanto los videos de las cámaras del creador de contenido como los del sistema de seguridad del área. El sitio fue asegurado tras el ataque por unidades de la Policía Estatal y efectivos del Ejército mexicano. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni han ofrecido una hipótesis oficial sobre los motivos detrás del asesinato, lo que acentúa la incertidumbre que rodea este caso.

César Gastélum contaba con cerca de 600.000 seguidores en TikTok y miles en otras plataformas como Instagram y YouTube, donde publicaba videos de humor, retos y transmisiones en vivo ligados a la cultura norteña. Su muerte se suma a la serie de asesinatos que han afectado en los últimos años a varios creadores de contenido en Culiacán, una ciudad que enfrenta un complejo panorama de violencia. Así, el caso de Gastélum refleja una vez más los riesgos que corren los jóvenes productores de contenido digital en contextos marcados por la inseguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el asesinato de César Gastélum durante la transmisión en vivo?

Según lo registrado en la transmisión y confirmado por la Fiscalía de Sinaloa, César Gastélum fue atacado mientras grababa un reto junto a dos amigos frente a un local de comida rápida en Culiacán. Dos hombres en motocicleta se acercaron; tras una advertencia previa de uno de sus amigos sobre la presencia del vehículo, uno de los atacantes disparó y provocó la muerte de Gastélum. Todo quedó grabado en las cámaras usadas para la transmisión y en las de videovigilancia de la zona.

¿Qué dijo la Fiscalía de Sinaloa sobre la investigación del caso César Gastélum?

La Fiscalía de Sinaloa informó que abrió una investigación formal apoyándose en los videos de la transmisión y las cámaras de seguridad del sector. El área fue asegurada por la Policía Estatal y el Ejército mexicano, pero aún no hay capturas ni se ha hecho pública una hipótesis oficial sobre el móvil del crimen, lo que mantiene la investigación en curso y la expectativa sobre futuros avances.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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