La Santa Sede anunció oficialmente la próxima gira del papa León XIV por Sudamérica, un recorrido que se adelantará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 y que incluirá tres países. Sin embargo, Colombia no hace parte del itinerario, una ausencia que ha provocado expectativa entre los fieles del país.

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Aunque el Vaticano no anunció una parada en territorio colombiano, la visita del pontífice a Perú durante casi una semana mantiene la atención de la Iglesia católica y de miles de creyentes, debido a la cercanía entre ambos países.

¿Qué países visitará el papa León XIV?

De acuerdo con el itinerario oficial de la Santa Sede, el recorrido comenzará en Uruguay y continuará por Argentina y Perú.

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La agenda quedó organizada de la siguiente manera:

Uruguay: del 6 al 8 de noviembre.

Argentina: del 8 al 11 de noviembre.

Perú: del 11 al 17 de noviembre.

Será una de las giras más importantes del pontificado de León XIV en América del Sur.

¿Por qué llama la atención la visita a Argentina?

Uno de los momentos más destacados del viaje será la escala en Argentina.

Con esta visita, un papa volverá al país después de 39 años, ya que el último pontífice en hacerlo fue Juan Pablo II en 1987. Durante su estadía, León XIV tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján.

La noticia fue celebrada por la Iglesia argentina. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, afirmó que la llegada del pontífice representará “un encuentro de profunda renovación espiritual con el pueblo”.

¿Qué significa que Colombia no esté en la agenda?

Hasta ahora, el Vaticano no ha informado las razones por las cuales Colombia no fue incluida en esta gira.

Sin embargo, la permanencia del papa León XIV en Perú durante varios días ha despertado expectativas entre sectores de la Iglesia colombiana, que consideran que la cercanía geográfica podría facilitar futuros anuncios o gestos pastorales hacia el país.

Por el momento, no existe una visita oficial de León XIV a Colombia confirmada por la Santa Sede.

La expectativa sigue abierta para los fieles colombianos

Aunque el recorrido por Sudamérica ya fue definido, la comunidad católica colombiana mantiene la esperanza de que el pontífice visite el país en una futura gira apostólica.

Mientras tanto, la atención estará puesta en su paso por Uruguay, Argentina y Perú, tres países que recibirán la primera visita de León XIV a esta región del continente durante noviembre de 2026.

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