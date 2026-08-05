Por: El Espectador

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Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudió la madrugada del miércoles 5 de agosto la isla de Mindanao, ubicada en el sur de Filipinas. De acuerdo con la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el evento sísmico se presentó a las 04:14 UTC, que corresponde a las 23:14 hora local, con localización precisa en las coordenadas 5.18° de latitud y 125.28° de longitud. El epicentro tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros y se situó a poco más de 32 kilómetros de la provincia de Sarangani, una zona que ha experimentado episodios similares en el pasado reciente.

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En el portal del USGS, ciudadanos de diferentes ciudades, entre ellas Koronadal, General Santos, Digos y Davao, notificaron haber sentido claramente el temblor. A pesar de la magnitud considerable del movimiento, hasta el momento no se han emitido alertas de tsunami, lo cual ofrece cierta tranquilidad para la población costera.

La región ya había sido escenario de un desastre de mayor escala el pasado 8 de junio, cuando otro terremoto, esta vez de magnitud 7,8, dejó un saldo trágico: decenas de personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas o desplazadas. Gran parte de las muertes ocurrió en la provincia de Sarangani, donde también se registró un deslizamiento de tierra mortal. En esa ocasión, según confirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reportaron más de 138 réplicas e importantes daños materiales en hospitales, viviendas y escuelas.

Filipinas se encuentra en un contexto geológico complejo y altamente propenso a la actividad sísmica. Según el USGS, la región está sobre la placa del Mar de Filipinas, la cual limita con otras placas mayores como las del Pacífico y Eurasia, y con la placa de la Sonda, de menor tamaño. Lo peculiar de la placa del Mar de Filipinas es que casi todos sus límites son zonas de convergencia, es decir, donde las placas colisionan creando condiciones para terremotos frecuentes y de gran magnitud. De hecho, siete eventos sísmicos mayores a 8,0 y más de 250 terremotos superiores a 7,0 han tenido su origen en esta área. Entre los más devastadores se destacan los ocurridos en Kanto (1923), Fukui (1948) y Kobe (1995), además de tsunamis mortales como el provocado por el terremoto del Golfo de Moro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Filipinas es una zona propensa a terremotos?

Filipinas está sometida a una intensa actividad sísmica porque se ubica sobre la placa del Mar de Filipinas, la cual converge con otras grandes placas tectónicas como la del Pacífico y Eurasia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los límites de la placa son zonas donde las placas chocan y una se desliza bajo la otra (subducción), lo que provoca la acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Este contexto geológico complejo explica la frecuencia e intensidad de los sismos en la región.

¿Qué es la subducción y por qué es relevante para los terremotos?

La subducción es un proceso geológico en el que una placa tectónica se desliza por debajo de otra y se hunde en el manto terrestre. Según el USGS, esta interacción, muy presente en la zona del Mar de Filipinas, ocasiona una rápida convergencia de placas, provocando terremotos de gran magnitud y, en ocasiones, tsunamis asociados. La relevancia de la subducción radica en que es una de las principales causas de la actividad sísmica en regiones como Filipinas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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