Un nuevo terremoto volvió a poner en alerta a Japón este viernes 26 de junio. El sismo tuvo su epicentro en el este del país y fue percibido con fuerza en Tokio, aunque las autoridades informaron que, por el momento, no existen reportes de personas heridas ni de daños materiales de consideración.

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Según informó Caracol Radio, la magnitud del evento fue de 5,8 y despertó preocupación entre los habitantes de la capital japonesa y otras ciudades cercanas, donde varios ciudadanos sintieron el temblor durante algunos segundos.

Los organismos de emergencia descartaron la posibilidad de un tsunami y señalaron que la situación permanecía bajo monitoreo. De acuerdo con los primeros informes de la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo ocurrió en una zona con alta actividad sísmica, característica que mantiene al país entre los territorios con mayor frecuencia de terremotos en el mundo.

Sismo de magnitud 7.2 sacude las costas del norte de Japón 🌊 No se activó alerta de tsunami, pero generó preocupación entre la población ⚠️

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Es el segundo sismo de importancia registrado en menos de 24 horas

El movimiento se produjo menos de un día después de otro temblor de magnitud 6.9, que también sacudió territorio japonés, lo que mantiene la atención de las autoridades ante la posibilidad de nuevos eventos sísmicos.

Aunque ambos movimientos ocurrieron en regiones distintas, los expertos continúan evaluando si existe alguna relación entre ellos o si corresponden a la actividad habitual asociada al Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor concentración de actividad tectónica y volcánica del planeta.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.