Mientras Venezuela enfrenta las consecuencias del devastador terremoto que dejó cientos de víctimas, distintos organismos sismológicos reportaron una intensa actividad en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registraron más de diez movimientos telúricos en menos de un día.

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(Vea también: ¿Qué es el ‘Cinturón de fuego del Pacífico’ y tan peligroso es para Colombia?)

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los sismos ocurrieron en países como Japón, Perú, China, Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea.

Aunque la mayoría no provocó emergencias de gran magnitud, la sucesión de eventos llamó la atención de expertos y autoridades por la frecuencia con la que ocurrieron.

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El primer movimiento de la secuencia ocurrió en la provincia china de Qinghai, donde el Centro de Redes Sismológicas de China informó un terremoto de magnitud 5,2 con una profundidad de ocho kilómetros. El epicentro quedó ubicado cerca de la zona donde el pasado 16 de junio ocurrió otro sismo de magnitud 6,3, por lo que las autoridades consideran que podría tratarse de una réplica.

Horas más tarde, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 5,6 en el condado de Mendocino, al norte de California. El epicentro se localizó a unos 10 kilómetros de Redwood Valley y, después del movimiento principal, se registraron varias réplicas, la más fuerte de magnitud 2,7.

La actividad continuó en Perú, donde el Instituto Geofísico del Perú confirmó un terremoto de magnitud 4,9 en la región de Ucayali. El epicentro quedó a 18 kilómetros al norte de Pucallpa, con una profundidad de 154 kilómetros. Debido a esa característica, el sismo se sintió con menor intensidad y no dejó daños de consideración.

El episodio de mayor impacto se presentó en Venezuela, donde dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia sobre la falla de Boconó, una de las más activas del país. La poca profundidad de ambos movimientos incrementó su capacidad destructiva y ocasionó el colapso de edificios, además de cientos de víctimas entre fallecidos y heridos.

La lista de eventos también incluyó un terremoto de magnitud 6,9 frente a las costas del noreste de Japón, otro de los territorios con mayor actividad sísmica del planeta. Las autoridades japonesas mantuvieron vigilancia sobre la zona, aunque el movimiento no ocasionó una emergencia similar a la registrada en Venezuela.

El episodio más grave correspondió a Venezuela, donde un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, separado por apenas 39 segundos, ocasionó el colapso de edificaciones, afectaciones en la infraestructura y una emergencia humanitaria que mantiene a miles de personas damnificadas. El balance oficial más reciente habla de al menos 235 fallecidos y más de 1.500 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

¿Por qué es conocido el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra cerca del 90 % de la actividad sísmica del planeta y alrededor del 75 % de los volcanes activos del mundo. Esta extensa franja bordea el océano Pacífico y atraviesa países de América, Asia y Oceanía, donde el constante movimiento de las placas tectónicas favorece la ocurrencia de terremotos y erupciones volcánicas.

Entre los movimientos reportados durante las últimas horas figura un sismo de magnitud 5,2 en la provincia china de Qinghai; otro de magnitud 4,9 en Japón; un evento sísmico en la costa de Perú; además de temblores registrados en Alaska y Papúa Nueva Guinea. En la mayoría de estos casos no se reportaron víctimas mortales, aunque las autoridades mantuvieron vigilancia por posibles réplicas.

Los expertos recuerdan que este tipo de episodios no permite anticipar un gran terremoto en otro punto del planeta. Sin embargo, sí pone de manifiesto la constante dinámica de las placas tectónicas y la importancia de que las poblaciones ubicadas en zonas de alta amenaza sísmica cuenten con planes de prevención, infraestructura resistente y protocolos de respuesta ante emergencias.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.