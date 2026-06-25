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Cada vez que ocurre un gran terremoto en Japón, Chile, México o Indonesia, los expertos suelen mencionar al Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones geológicas más activas del planeta.

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Esta extensa franja rodea gran parte del océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica de la Tierra.

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También conocido como el Anillo de Fuego, se extiende por aproximadamente 40.000 kilómetros y atraviesa países de América, Asia y Oceanía. De acuerdo con la organización científica National Geographic, cerca del 90 % de los terremotos del mundo ocurren en esta zona. Mientras que alrededor del 75 % de los volcanes activos del planeta se encuentran dentro de sus límites.

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¿Por qué existe el Cinturón de Fuego?

La explicación se encuentra en el movimiento de las placas tectónicas. La superficie terrestre está dividida en enormes bloques de roca que se desplazan lentamente.

Justamente, en el Cinturón de Fuego convergen varias de estas placas, entre ellas la del Pacífico, Nazca, Cocos, Filipinas y Norteamérica. Cuando chocan, se separan o se deslizan entre sí, liberan grandes cantidades de energía que generan terremotos y actividad volcánica.

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Uno de los procesos más importantes es la subducción, que ocurre cuando una placa oceánica se hunde debajo de otra. Este fenómeno favorece la formación de volcanes, cordilleras y profundas fosas marinas, además de provocar sismos de gran magnitud.

Su importancia para la geología

Para los geólogos, el Cinturón de Fuego es un verdadero laboratorio natural. El estudio de esta región permite comprender cómo se forman las montañas, los volcanes y los continentes, así como los mecanismos que originan terremotos y tsunamis. Además, aporta información clave para mejorar los sistemas de monitoreo y prevención de desastres naturales.

Según National Geographic y la Enciclopedia Britannica, el Cinturón de Fuego sigue siendo la región más activa del planeta desde el punto de vista sísmico y volcánico, razón por la cual continúa siendo objeto de investigación científica permanente.

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¿El Cinturón de Fuego del Pacífico afecta a Colombia?

La respuesta es que sí. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) bajo el territorio interactúan varias placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación.

Por estas razones en Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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