Por: Noticiero 90 minutos

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Tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio y que dejaron decenas de víctimas, miles de personas dentro y fuera del país intentan comunicarse con sus seres queridos. Ante esta situación, la Cruz Roja Colombiana recordó que cuenta con un programa especial para apoyar la búsqueda y restablecimiento del contacto entre familiares.

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Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas segundos de diferencia y provocaron graves daños en ciudades como Caracas y La Guaira. Además de las pérdidas humanas y materiales, las dificultades en las comunicaciones han generado preocupación entre familias que aún no logran conocer el estado de sus seres queridos.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la Cruz Roja Colombiana informó que tiene disponibles los servicios del programa de Protección de Vínculos Familiares, dirigido a personas que se encuentran en Colombia y no han podido comunicarse con familiares en Venezuela.

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La entidad indicó que todas sus seccionales en el país están habilitadas para recibir solicitudes y brindar orientación a quienes necesiten ayuda. Asimismo, compartió los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: rcf@cruzrojacolombiana.org

rcf@cruzrojacolombiana.org WhatsApp: (+57) 321 213 9525

“Si estás en Colombia y no has podido comunicarte con tu familia en Venezuela, estamos para ayudarte”, Señaló la organización humanitaria en su mensaje publicado en redes sociales.

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La Cruz Roja hizo un llamado a las personas afectadas por la interrupción de las comunicaciones a acercarse a cualquiera de sus seccionales o utilizar los canales habilitados para iniciar el proceso de búsqueda y restablecimiento del contacto con sus familiares.

Mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados en Venezuela, organismos humanitarios insisten en la importancia de mantener la calma y acudir a los canales oficiales para obtener información sobre familiares desaparecidos o incomunicados.

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