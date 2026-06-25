Los videos que comenzaron a circular masivamente en redes sociales muestran escenas que para muchos parecen sacadas de una película: edificios derrumbados, personas corriendo entre el polvo, estructuras partidas y ciudadanos atrapados intentando salir entre los escombros. Pero esta vez no se trata de ficción. Venezuela enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de su historia reciente.

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El impacto quedó registrado en decenas de grabaciones tomadas por ciudadanos desde balcones, calles, vehículos y cámaras de seguridad. En varias de ellas se observan edificaciones colapsadas en Caracas y escenas de desesperación mientras miles de personas buscaban refugio en medio de los movimientos telúricos.

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De acuerdo con reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país fue sacudido por dos fuertes terremotos consecutivos: el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5, apenas 39 segundos después del inicial, un fenómeno considerado poco común conocido como “doblete sísmico”. Los movimientos tuvieron una profundidad superficial, aumentando el nivel de destrucción.

Las autoridades venezolanas confirmaron que los estados más afectados fueron Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. Además, hasta el más reciente balance oficial, se reportaban al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Videos muestran edificios destruidos y escenas de desesperación

Uno de los registros más impactantes muestra el momento en que residentes observan cómo una estructura se desploma mientras una nube de polvo cubre varias cuadras.

Video captured the first moments of two powerful earthquakes striking Venezuela, triggering panic as people fled for safety as buildings collapsed around them. pic.twitter.com/ZadZ6VNrNo — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 25, 2026

Otras imágenes grabadas dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía dejaron ver pasajeros corriendo mientras lámparas y partes del techo se desprendían. Posteriormente, el gobierno confirmó que la terminal sufrió daños severos y suspendió operaciones.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

También se difundieron grabaciones de rescatistas sacando sobrevivientes entre bloques de concreto y personas heridas siendo atendidas en plena vía pública. En distintos sectores de Caracas se reportaron interrupciones de energía, fallas de internet y suspensión preventiva del suministro de gas.

Entre los testimonios conocidos está el de habitantes que describieron el momento como el más fuerte que han vivido.

Una periodista que se encontraba en un apartamento en Caracas relató que observó cómo se movían violentamente los ventanales mientras buscaba refugio dentro del edificio. Otra residente aseguró que al salir encontró un panorama que describió como “de película de terror”, con escombros y vecinos intentando escapar.

Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead. Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 25, 2026

Tras el desastre, el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y anunció la movilización de organismos de rescate, cuerpos médicos y equipos de protección civil para atender a los afectados. También informó la suspensión temporal de clases, del sistema metro y de algunas actividades económicas no esenciales.

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En medio de la emergencia, varios países ofrecieron apoyo humanitario y comenzaron coordinaciones para el envío de equipos especializados de rescate.

Aunque inicialmente se emitieron alertas preventivas por posible tsunami en algunas zonas del Caribe, posteriormente fueron levantadas. En Colombia, las autoridades marítimas descartaron riesgo para el Caribe colombiano.

La dimensión total de la tragedia todavía está por establecerse. Mientras continúan las réplicas y las operaciones de búsqueda, las imágenes que circulan desde Venezuela empiezan a mostrar el verdadero alcance de uno de los eventos sísmicos más devastadores registrados en la región en los últimos años.

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