La capital de Venezuela amaneció este jueves entre escombros, operativos de rescate y una intensa evaluación de daños luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país.

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Las imágenes difundidas desde distintos puntos de Caracas muestran edificios colapsados, fachadas destruidas y equipos de emergencia trabajando para localizar personas atrapadas.

Durante la madrugada continuaron las labores de búsqueda en varias zonas de la ciudad, donde organismos de socorro, bomberos y voluntarios intentan rescatar a quienes permanecen bajo estructuras derrumbadas.En algunos sectores también se reportaron incendios, fallas eléctricas y afectaciones en los servicios de telecomunicaciones.

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Siguen las operaciones de rescate en Caracas, muchas personas bajo escombros todavía. pic.twitter.com/qlUCvOqbdW — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 25, 2026

Las autoridades venezolanas informaron un balance preliminar de 32 fallecidos y 709 heridos, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar debido a que las operaciones de rescate siguen en marcha y aún hay reportes de personas desaparecidas.

Fotografías y videos compartidos por ciudadanos y medios locales muestran calles cubiertas de escombros, vehículos afectados por el colapso de estructuras y decenas de residentes que pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

¿Cuál es el panorama en otras ciudades de Venezuela?

Los daños no se limitaron a Caracas. En el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, las autoridades declararon el área como zona de desastre debido a las afectaciones registradas en viviendas, edificios e infraestructura pública.

También se reportaron daños en municipios de Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se adelantan inspecciones para determinar el estado de las construcciones y restablecer los servicios afectados por los movimientos telúricos.

Las consecuencias de la emergencia alcanzaron además al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que presentó afectaciones en su infraestructura y obligó a suspender temporalmente algunas operaciones mientras avanzan las revisiones técnicas.

Entretanto, organismos de emergencia mantienen desplegados equipos de rescate en distintos puntos del país y continúan evaluando la magnitud de los daños, mientras gobiernos de varias naciones anunciaron ayuda humanitaria y asistencia para apoyar a las comunidades afectadas.

“Mamá” Porque en Caracas, Venezuela tras los terremotos de hoy, un hombre grita: “mamá”, con la esperanza de que su madre responda. pic.twitter.com/8Kvk3Ag0SO — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) June 25, 2026

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.