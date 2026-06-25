Escrito por:  Redacción Mundo
Jun 25, 2026 - 3:20 am

La capital de Venezuela amaneció este jueves entre escombros, operativos de rescate y una intensa evaluación de daños luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país.

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Las imágenes difundidas desde distintos puntos de Caracas muestran edificios colapsados, fachadas destruidas y equipos de emergencia trabajando para localizar personas atrapadas.

Durante la madrugada continuaron las labores de búsqueda en varias zonas de la ciudad, donde organismos de socorro, bomberos y voluntarios intentan rescatar a quienes permanecen bajo estructuras derrumbadas.En algunos sectores también se reportaron incendios, fallas eléctricas y afectaciones en los servicios de telecomunicaciones.

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Escombros que dejó un edificio que cayó en Caracas (Getty)
Escombros que dejó un edificio que cayó en Caracas (Getty)

Las autoridades venezolanas informaron un balance preliminar de 32 fallecidos y 709 heridos, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar debido a que las operaciones de rescate siguen en marcha y aún hay reportes de personas desaparecidas.

Edificios destruidos en Caracas (Getty)
Edificios destruidos en Caracas (Getty)

Fotografías y videos compartidos por ciudadanos y medios locales muestran calles cubiertas de escombros, vehículos afectados por el colapso de estructuras y decenas de residentes que pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas.

¿Cuál es el panorama en otras ciudades de Venezuela?

Los daños no se limitaron a Caracas. En el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, las autoridades declararon el área como zona de desastre debido a las afectaciones registradas en viviendas, edificios e infraestructura pública.

También se reportaron daños en municipios de Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se adelantan inspecciones para determinar el estado de las construcciones y restablecer los servicios afectados por los movimientos telúricos.

Organismos de socorro buscan sobrevivientes en Caracas (Getty)
Organismos de socorro buscan sobrevivientes en Caracas (Getty)

Las consecuencias de la emergencia alcanzaron además al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que presentó afectaciones en su infraestructura y obligó a suspender temporalmente algunas operaciones mientras avanzan las revisiones técnicas.

Entretanto, organismos de emergencia mantienen desplegados equipos de rescate en distintos puntos del país y continúan evaluando la magnitud de los daños, mientras gobiernos de varias naciones anunciaron ayuda humanitaria y asistencia para apoyar a las comunidades afectadas.

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