La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia luego del fuerte terremoto registrado en Venezuela, que, según informó, provocó afectaciones en los sistemas de control y las comunicaciones de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

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Según informó la entidad, la medida busca garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas mientras las autoridades venezolanas trabajan en el restablecimiento de los servicios afectados por el sismo.

La Aerocivil explicó que el plan permitirá coordinar posibles desvíos de aeronaves que transiten por la zona impactada, además de brindar apoyo operativo desde las FIR de Bogotá y Barranquilla.

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Asimismo, Colombia asumirá de manera temporal la emisión de los NOTAM (Avisos para Aviadores), documentos esenciales para informar a las tripulaciones sobre cambios, restricciones o condiciones que puedan afectar la navegación aérea.

La autoridad aeronáutica indicó que estas acciones permanecerán vigentes mientras se normalizan las operaciones en la FIR de Maiquetía, una de las regiones de control aéreo más importantes de Venezuela.

El anuncio se conoció pocas horas después del terremoto que sacudió varias zonas del país vecino y que también ocasionó daños en edificios, infraestructuras y servicios públicos.