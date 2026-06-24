La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia luego del fuerte terremoto registrado en Venezuela, que, según informó, provocó afectaciones en los sistemas de control y las comunicaciones de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.
Según informó la entidad, la medida busca garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas mientras las autoridades venezolanas trabajan en el restablecimiento de los servicios afectados por el sismo.
La Aerocivil explicó que el plan permitirá coordinar posibles desvíos de aeronaves que transiten por la zona impactada, además de brindar apoyo operativo desde las FIR de Bogotá y Barranquilla.
Asimismo, Colombia asumirá de manera temporal la emisión de los NOTAM (Avisos para Aviadores), documentos esenciales para informar a las tripulaciones sobre cambios, restricciones o condiciones que puedan afectar la navegación aérea.
La autoridad aeronáutica indicó que estas acciones permanecerán vigentes mientras se normalizan las operaciones en la FIR de Maiquetía, una de las regiones de control aéreo más importantes de Venezuela.
El anuncio se conoció pocas horas después del terremoto que sacudió varias zonas del país vecino y que también ocasionó daños en edificios, infraestructuras y servicios públicos.
La @AerocivilCol despliega plan de apoyo y contingencia para garantizar la seguridad aérea de Venezuela tras fuerte sismo: pic.twitter.com/3k2YnJK546
— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) June 25, 2026
LATAM anunció cambios de vuelos, reembolsos y modificaciones de destino
Como parte de las medidas adoptadas por el sector aéreo, LATAM Airlines Colombia anunció flexibilidades para los pasajeros afectados por los fuertes sismos registrados en Venezuela.
La compañía explicó que los beneficios aplican para quienes tengan tiquetes con fecha de viaje entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026. Entre las opciones disponibles se encuentra el cambio de fecha del vuelo sin cobros adicionales.
LATAM Airlines Colombia anunció flexibilidades para los pasajeros afectados por fuertes sismos en Venezuela.
La medida aplica para quienes tengan tiquetes con fecha de viaje entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026. Podrán cambiar la fecha del vuelo sin costo, solicitar la… pic.twitter.com/fiBoJNXA5g
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2026
Los viajeros también podrán solicitar la devolución del dinero correspondiente a sus reservas o modificar su destino final hacia Cúcuta, sin que ello implique cargos extra.
La aerolínea indicó que estas alternativas buscan ofrecer soluciones a los usuarios que deban ajustar sus planes de viaje por las consecuencias del terremoto y recomendó gestionar cualquier solicitud a través de sus canales oficiales.
Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico
Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO