Por: Portal Bogotá

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La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO), abrió una nueva convocatoria dirigida a jóvenes de la región que deseen acceder a formación gratuita en áreas clave para su desarrollo personal y profesional. En concreto, la iniciativa permitirá que 60 jóvenes cundinamarqueses aprendan chino mandarín y que otros 28 continúen su formación avanzando al segundo nivel de este idioma. Aprender este idioma no solo representa una valiosa habilidad lingüística, sino también implica abrirse a uno de los idiomas más hablados a nivel mundial y con creciente proyección internacional, como lo resaltaron los testimonios de algunos de los participantes. Danna Valentina Ruiz Riaño, proveniente del municipio de El Colegio, manifestó que su experiencia “ha sido una experiencia nueva y enriquecedora”, pues estudiar chino mandarín le ha permitido comprender el impacto de esta lengua en el ámbito cultural, académico y profesional.

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Además de la formación en chino mandarín, la convocatoria también incluye un curso virtual en inteligencia artificial. De acuerdo con el anuncio de la Gobernación, este espacio académico brindará herramientas digitales orientadas a la formulación de proyectos comunitarios, la búsqueda de soluciones para problemáticas locales y el fortalecimiento de iniciativas con impacto positivo en las comunidades. De esta manera, los jóvenes participantes podrán explorar el uso ético, creativo y estratégico de estas tecnologías con el propósito de potenciar el liderazgo, la innovación y la participación en los procesos de transformación social y comunitaria. En total, hay 80 cupos disponibles para ambas formaciones en modalidad virtual, lo que facilita el acceso a estudiantes de distintos municipios.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página web oficial del IDACO, en la sección ‘Convocatorias - CreserComunal Nueva Generación Comunal 2026’, y consultar los requisitos específicos para cada curso antes de llenar el formulario correspondiente. De acuerdo con declaraciones como la de Luana Victoria Delgado Niño, de Guayabal de Síquima, la formación en estos campos no solo amplia horizontes culturales, sino que también fortalece habilidades como la disciplina y puede ser la puerta a nuevas oportunidades laborales y académicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos de chino mandarín e inteligencia artificial de la Gobernación de Cundinamarca?

Los jóvenes interesados en estos cursos gratuitos deben entrar al portal del IDACO, ir a la sección ‘Convocatorias - CreserComunal Nueva Generación Comunal 2026’ y leer atentamente los requisitos para cada formación. Posteriormente, pueden diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en el enlace proporcionado por la Gobernación.

¿Qué habilidades pueden desarrollar los jóvenes con estos cursos de chino mandarín e inteligencia artificial?

Quienes participen en los cursos podrán fortalecer competencias interculturales, pensamiento crítico, liderazgo juvenil y el uso de herramientas tecnológicas en contextos comunitarios. Además, el aprendizaje del chino mandarín les permitirá acceder a nuevas oportunidades culturales, académicas y laborales, mientras que la inteligencia artificial contribuirá a la formulación de proyectos e innovación en sus comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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