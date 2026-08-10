Este domingo 9 de agosto, el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, recordó el caso de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista asesinado el pasado mayo en zona rural de Briceño, Antioquia.

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En el espacio, sus padres, Carlos Pérez y Gloria Rueda, hablaron por primera vez con detalle sobre cómo han enfrentado la pérdida de su hijo y dejaron ver un elemento que permanece intacto en su habitación: el computador portátil que utilizaba para trabajar, con un pedazo de papel cubriendo la cámara.

El detalle llamó la atención porque, según se explicó en el reportaje, Mateo aparentemente lo colocó allí porque sospechaba que lo podían espiar. La habitación se mantiene tal cual la dejó el día que salió por última vez de su casa en Yarumal.

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Ese computador era una de las herramientas con las que investigaba y redactaba para ‘El Confidente’, el medio digital que él mismo había fundado.

Acá, lo mostrado en ‘Los informantes’:

Mateo Pérez Rueda tenía 24 años y le faltaba, días para cumplir 25 cuando fue asesinado. Su padre, Carlos Pérez, lo describió como alguien que no conocía el miedo: “A él no le daba miedo de nada. El man como que nació sin miedo”.

El mismo papá recordó que el periodismo no le generaba ingresos: “Él mismo me decía que eso no le daba plata. Lo hacía por ‘hobbie’”. Aun así, Mateo salía a buscar información con rigor.

“Él salía a investigar, a buscar informes y documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas. Ibas a la Policía, a la Fiscalía, a donde tuviera que ir”, señaló Carlos Pérez.

Gloria Rueda, la madre, habló del vacío que dejó la muerte de su hijo: “Siempre que me levanto veo que no está mi hijo, que no va a estar de acá en adelante y que nunca va a volver. Esa fuerza solo la puedo tener de Dios”.

Sobre la justicia, fue clara: “Justicia, que paguen como debe ser. En el país donde vivimos la justicia es muy laxa con esta gente tan mala y permite que los criminales anden campantes como si nada. Esperaría yo que la justicia nos responda y paguen por sus crímenes”.

Según lo relatado en ‘Los Informantes’, Mateo le comentó a su padre que iba para Briceño, un municipio ubicado a unos 50 kilómetros de Yarumal, sin dar mayores detalles de lo que planeaba hacer.

El objetivo, de acuerdo con lo que se conoció después, era buscar una entrevista con cabecillas de las guerrillas que operan en la zona. “Él se confió de que era periodista y no le iban a hacer nada. A él le habían dicho que sí le daban la entrevista, entonces iba confiado”, recordó Carlos Pérez.

A pesar de las advertencias de las autoridades locales sobre el peligro de la zona, Mateo se internó hacia la vereda Palmichal. Allí fue interceptado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, la facción comandada en el área por alias ‘Chalá’. Aunque se identificó como periodista y mostró su carné, los guerrilleros lo acusaron de ser informante y lo asesinaron.

La muerte de Mateo Pérez Rueda conmocionó al país porque se trató de un periodista joven, independiente y local, que cubría desde Yarumal temas de corrupción, orden público, seguridad y el impacto del conflicto armado en el norte de Antioquia.

No trabajaba para un gran medio, sino que mantenía su propio portal digital y se desplazaba en moto o bicicleta a zonas de alto riesgo.

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