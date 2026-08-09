Por: El Espectador

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Esneider Flórez Manco, joven campesino de 27 años y el menor de seis hermanos, vivía con su familia en la vereda El Madero, en el municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia. A pesar de su discapacidad cognitiva, Flórez Manco ayudaba en el sustento del hogar desempeñándose en trapiches paneleros, un oficio tradicional en regiones rurales donde se procesa la caña para obtener panela. Sin embargo, su historia quedó marcada por un hecho trágico el 7 de octubre de 2025: fue asesinado en la Base Militar Antorcha de ese municipio por un grupo de nueve uniformados del Ejército.

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De acuerdo con El Espectador, la víctima fue sometida durante al menos cinco horas a torturas, golpes y tratos crueles. El objetivo de los uniformados era forzarlo a autoincriminarse y a declarar que integraba el Clan del Golfo, una organización armada ilegal que opera en varias regiones del país. La información indica que Esneider Flórez fue presionado hasta el último momento para aceptar algo que no era cierto, y que incluso después de los hechos, los responsables intentaron encubrir el crimen. Un documento citado por el diario narra que, tras el asesinato, uno de los mandos del batallón buscó minimizar la gravedad de la situación y tranquilizar a sus compañeros diciendo: “No se asusten, no es la primera vez que pasa en el Ejército”.

Tras la judicialización del caso, cinco de los nueve militares implicados reconocieron su participación en el crimen. Se trata del cabo segundo del Ejército, Cristian Daniel Córdoba Piamba, y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. Según la información, la jueza sexta penal de Medellín, Diana Lucía Monsalve Hernández, avaló el 22 de julio de 2026 un preacuerdo al que llegaron los exmilitares con la Fiscalía, aceptando su culpabilidad. Como resultado, estos cinco exuniformados fueron condenados a más de 20 años de prisión.

Este caso pone de manifiesto la crudeza de los hechos acontecidos en Frontino y evidencia cómo, pese a esfuerzos por encubrir las violaciones a los derechos humanos, la justicia logra avances, al menos en algunos procesos. La información, documentada y divulgada por El Espectador, permite conocer a detalle lo ocurrido y resalta la necesidad de enfrentar las violencias institucionales en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Esneider Flórez Manco y en qué contexto ocurrió su asesinato en Frontino?

Esneider Flórez Manco era un joven campesino con discapacidad cognitiva, hijo menor de una familia numerosa de la vereda El Madero, en Frontino. Su asesinato ocurrió el 7 de octubre de 2025 en la Base Militar Antorcha, donde nueve uniformados lo sometieron a torturas para forzarlo a confesar pertenencia al Clan del Golfo, un grupo ilegal. Según El Espectador, el crimen se dio en un contexto de presiones y violencia institucional en una zona afectada por la presencia de organizaciones armadas.

¿Qué significa el término “preacuerdo” en el proceso judicial de los militares condenados?

El término “preacuerdo” en este caso hace referencia a un pacto entre los exmilitares acusados y la Fiscalía, en el cual los implicados aceptan su responsabilidad a cambio de beneficios en el proceso judicial, como la reducción de la pena. La jueza sexta penal de Medellín aprobó este preacuerdo, lo que permitió condenar a cinco de los nueve involucrados a más de 20 años de prisión, según información de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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