Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las labores de búsqueda para esclarecer la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, de 26 años, volvieron a concentrar la atención pública en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, cuando este 3 de agosto las autoridades llevaron a cabo una diligencia judicial en el sector Calle Vieja, según informó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en compañía de la Sijín de la Policía y el Ejército Nacional. El operativo se enfocó específicamente en una vivienda señalada desde 2022 como posible lugar relacionado con el caso, por lo cual los investigadores realizaron excavaciones profundas en el piso del inmueble, empleando equipos especializados. No obstante, al finalizar los procedimientos, las autoridades comunicaron que no se encontraron restos humanos ni pruebas concluyentes sobre la presencia de Peláez Yepes en ese lugar.

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De acuerdo con la información recopilada hasta el momento por las autoridades, una de las principales hipótesis apunta a que el joven ingeniero forestal habría sido retenido y asesinado por miembros de una estructura criminal que opera en la región. En este sentido, la organización conocida como “Los Mesa” o “El Mesa” ha sido señalada como presunto responsable de la desaparición. Tras las investigaciones, varias personas han sido detenidas e imputadas; entre ellas, individuos identificados con los alias de “El Paisa”, “300” y “Willy” (Willington Ortiz Muñoz). Cabe resaltar que, aunque Willy ya cumplía una condena en una cárcel de Córdoba por otros delitos, el 2 de agosto fue nuevamente imputado, esta vez por el delito de desaparición forzada, en relación con el caso de Peláez Yepes.

A pesar de estos avances judiciales, la familia del ingeniero ha expresado su malestar con el actuar de las autoridades, pues aseguran que desde abril de 2022 existían testimonios que señalaban la vivienda intervenida como clave en la investigación, pero solo hasta tres años después se llevó a cabo la diligencia de búsqueda con excavaciones. La Fiscalía y el Gaula, por su parte, han confirmado que mantienen el proceso abierto y no descartan nuevas acciones técnicas en la zona con el objetivo de establecer el destino del joven profesional y precisar las responsabilidades de quienes pudieran estar implicados según lo documentado en los procedimientos judiciales recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance de las investigaciones en la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes?

Las investigaciones sobre la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes han incluido la captura e imputación de varios presuntos miembros de la organización criminal “Los Mesa” o “El Mesa”. Sin embargo, la reciente diligencia de excavación en una vivienda señalada por testimonios desde 2022 no produjo hallazgos concluyentes. La Fiscalía y el Gaula mantienen abierta la investigación y no descartan controles futuros en la zona.

¿Qué reclamos han hecho los familiares de Andrés Camilo Peláez Yepes sobre la actuación de las autoridades?

Los familiares de Peláez Yepes han manifestado su inconformidad, asegurando que hubo demora en la ejecución de las diligencias relevantes, ya que testimonios sobre el posible sitio de los hechos existen desde abril de 2022 y la excavación se realizó varios años después. Consideran que esto ha retrasado el esclarecimiento del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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