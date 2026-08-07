Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Abelardo De La Espriella inició su mandato presidencial el 7 de agosto de 2026, acompañado de José Manuel Restrepo en la Vicepresidencia y con la “Patria Milagro” como eje de su Gobierno. La propuesta central de esta administración está orientada hacia la seguridad, el desarrollo económico, la creación de empleo, la reforma de la salud y la educación, y una lucha frontal contra la corrupción, de acuerdo con la información de El Diario.

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De La Espriella, respaldado por más de 12,9 millones de electores, asume la conducción del país con el objetivo de transformar su discurso electoral en acciones concretas. La denominada “Patria Milagro” hace referencia a una visión de Colombia caracterizada por el fortalecimiento institucional, el bienestar y mayores oportunidades. Sus propuestas buscan impactar directamente en los problemas estructurales del país, tal como lo detalló durante su campaña y ahora ratifica con la integración de su gabinete.

La seguridad ocupa un lugar prioritario en la agenda del nuevo mandatario. De La Espriella planea confrontar a los grupos armados y el narcotráfico fortaleciendo la Fuerza Pública, mejorando la inteligencia, recuperando territorios y desmontando milicias ilegales. Se suman estrategias de combate a la extorsión y a los cultivos ilícitos, mediante la fumigación y la erradicación manual. Ha manifestado oposición a la política de Paz Total y descarta cualquier diálogo con organizaciones criminales, según explicó en su campaña y consignó El Diario.

En educación, la apuesta es por actualizar la formación para responder a las tecnologías emergentes y a la demanda laboral, así como promover el bilingüismo y facilitar el acceso a la educación superior con créditos blandos y una universidad virtual. En salud, el presidente propone un plan de choque de 10 billones de pesos orientado a restablecer el flujo de recursos, asegurar tratamientos y medicamentos, fortalecer la atención primaria y revisar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La generación de empleo está conectada con el crecimiento económico; se proyecta la creación de más de 600.000 empleos rurales entre 2026 y 2030, el estímulo al sector productivo, el turismo, la agroindustria y la promoción de energías renovables. En infraestructura, se busca mejorar vías rurales y sistemas de conectividad.

La lucha anticorrupción se basa en crear un Bloque de Búsqueda especializado, rastrear flujos ilícitos, modernizar la contratación pública y migrar gradualmente a sistemas blockchain, con el fin de asegurar transparencia y trazabilidad en el gasto estatal.

El gabinete presidencial incluye figuras como Rodrigo Lara Restrepo (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Viviane Morales (Educación) y Claudia Benavides Salazar (Ciencia, Tecnología e Innovación), quienes lideran las diferentes carteras según los anuncios oficiales. Así, el Gobierno entrante inicia una etapa en la que la “Patria Milagro” deberá traducirse en políticas reales y soluciones para los colombianos.

¿Cuáles son los principales ejes del Gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia?

El Gobierno de Abelardo De La Espriella se fundamenta en la seguridad, el crecimiento económico, el empleo, la reforma en salud y educación, y la lucha contra la corrupción. Cada uno de estos ejes tiene propuestas y objetivos concretos, los cuales están basados en recuperar el control estatal, modernizar los servicios públicos y transparentar la gestión pública.

¿Qué significa ‘blockchain’ en la contratación pública propuesta por el nuevo Gobierno?

‘Blockchain’ es una tecnología que permite registrar transacciones de forma segura y trazable. En el contexto del Gobierno de De La Espriella, se busca implementar este sistema para que los contratos públicos sean transparentes, con registros que no puedan manipularse, disminuyendo la corrupción en la gestión del gasto estatal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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