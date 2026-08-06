La Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves 6 de agosto revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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La Sala de Casación Penal también ordenó al Tribunal Superior de Bogotá emitir una nueva decisión sobre la situación del exfuncionario, quien permanecía privado de la libertad por cuenta de este proceso.

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El tribunal capitalino había ordenado que Velasco permaneciera tras las rejas en decisiones adoptadas en diciembre de 2025 y abril de 2026. Ahora, la magistrada Aura Rosero deberá emitir las órdenes correspondientes luego de que la Corte dejara sin efectos la medida.

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La decisión se conoció precisamente en el último día del gobierno de Gustavo Petro, quien había nombrado a Velasco como ministro del Interior. El magistrado ponente, Hugo Quintero, pidió agilizar la notificación del fallo debido a que se trataba de una orden de libertad.

La decisión de la Corte Suprema no significa que el proceso contra Velasco por el caso UNGRD haya terminado. El exministro queda en libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá adopta una nueva determinación dentro del expediente.

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