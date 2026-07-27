La exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, hizo una nueva y delicada denuncia pública al asegurar que fue víctima de una presunta intimidación por parte de una persona que, según su relato, se identificó como integrante de un organismo de inteligencia.

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(Vea también: El salvavidas que le salió a Angie Rodríguez; Gobierno no la pudo sacar del Fondo de Adaptación)

En una entrevista con Noticias Uno, Rodríguez afirmó que el episodio ocurrió en abril de este año y sostuvo que posteriormente le informó al presidente Gustavo Petro sobre lo sucedido. Según dijo, el mandatario conocía tanto ese hecho como otras situaciones que, a su juicio, buscaban silenciarla.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre una presunta amenaza?

Durante la entrevista, Rodríguez relató que recibió una llamada de una persona que, según ella, trabajaba en inteligencia y le pidió reunirse para hablar sobre asuntos relacionados con el Fondo Adaptación.

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De acuerdo con su versión, durante el encuentro el hombre le preguntó si sabía por qué Olmedo López y Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, no hablaban públicamente. Después, siempre según su testimonio, le habría dicho que funcionarios llevaron a Olmedo López a un lugar para hacer desaparecer unas conversaciones.

Rodríguez aseguró que, acto seguido, el hombre levantó su chaqueta haciendo un gesto que ella interpretó como la presencia de un arma.

“Obviamente yo entré en pánico. Es una amenaza y es una de las tantas”, afirmó durante la entrevista.

Angie Rodríguez aseguró que Petro conocía lo ocurrido

La exfuncionaria manifestó que le contó directamente al presidente Gustavo Petro lo sucedido y expresó su inconformidad con la respuesta que, según ella, recibió.

“Señor presidente, se lo dije a usted. Le conté todo lo que me han hecho y no sé si por acción, omisión o complicidad usted no ha hecho nada”, afirmó.

Y agregó: “Ha hecho más este gobierno que me llamó, que se solidarizó conmigo, y no usted”.

#Exclusiva | “’¿Sabe por qué Olmedo López no habla? ¿Sabe por qué ‘Papá Pitufo’ no habla?'”: Angie Rodríguez denuncia grave amenaza contra su vida en entrevista con @Joan_Avellaneda para #Canal1Noticias pic.twitter.com/2Sx8z7PPjy — Canal 1 (@Canal1_Col) July 28, 2026



Asimismo, dijo sentirse decepcionada porque, según recordó, acompañó políticamente al mandatario en momentos complejos de su Gobierno.

Rodríguez aseguró que permaneció 344 días al lado del presidente y recordó que, durante la crisis diplomática relacionada con Venezuela, promovió respaldo dentro del gabinete.

Las declaraciones se suman a otras denuncias en el caso Angie Rodríguez

Las afirmaciones de Angie Rodríguez se conocen en medio de la controversia que mantiene con el Gobierno nacional, luego de denunciar una presunta red de tráfico de influencias y cuestionar supuestos manejos dentro del Fondo Adaptación.

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