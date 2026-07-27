Las recientes críticas de Mary Luz Herrán al presidente Gustavo Petro por su respaldo a Juliana Guerrero también dieron paso a nuevas revelaciones sobre su paso por el Pacto Histórico y su relación con el excandidato Iván Cepeda.

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En entrevista con Semana, aseguró que durante la campaña presidencial del senador, ella y su hija Andrea Petro intentaron sumarse a las actividades del entonces candidato, pero nunca encontraron respuesta.

“Fue imposible llegar a Iván. Tuve una que otra conversación con él por WhatsApp, pero no fue posible. Mi hija quería acompañar a Iván en sus actividades y tampoco fue posible que Andrea lo acompañara”, afirmó Herrán durante la entrevista.

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Herrán también sostuvo que, a su juicio, dentro del movimiento existía un exceso de confianza frente al resultado electoral que esperaban alcanzar y nunca se esperaron que Abelardo de la Espriella encabezara las votaciones de primera vuelta.

“Él no quiso correr riesgos. Yo creo que muchos se sentían ya con la Presidencia en la mano y nosotros dimos papaya. Nosotros nos confiamos, nos convencimos de que sí iba a ser presidente”, agregó.

Mary Luz Herrán habló de la “guerra interna” que vivió en el Pacto Histórico

Durante la conversación, Herrán aclaró que considera a Iván Cepeda como “un hombre honesto”, aunque señaló que las tensiones internas terminaron afectando tanto al movimiento como a varios de sus integrantes.

En ese sentido, manifestó que espera una reflexión dentro del Pacto Histórico sobre lo ocurrido en los últimos años y explicó que actualmente no forma parte de esa colectividad política.

“Esperemos que los compañeros nuestros en el Pacto Histórico hagan un acto de reflexión, de contrición (…). Yo hoy no estoy en el Pacto Histórico (…). Nosotros nos salimos de la Colombia Humana y decidimos no entrar directamente ya en el Pacto Histórico”, expresó.

Herrán afirmó que una de las principales razones de su salida obedeció a las disputas internas que, según dijo, terminaron perjudicando a varios dirigentes.

“Yo soy de las principales afectadas. Hoy no estoy en el Senado de la República, justamente por esa guerra interna que se libró, que fue terrible, que nos tocó salir corriendo del Pacto Histórico. Volver al Pacto Histórico es pedir garantías también. Y ha sido muy complejo, de verdad, muy duro. A nosotros nos dieron durísimo dentro de la misma izquierda”, aseguró.

Las declaraciones de Mary Luz Herrán se conocieron después de que publicara un mensaje en su cuenta de X en el que criticó al presidente Gustavo Petro por defender a Juliana Guerrero.

En esa publicación escribió: “Mis hijos no pueden vivir en su país por apoyarte y apoyarnos en nuestras luchas. Si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan. No defiendas lo indefendible”. La exesposa del mandatario aprovechó la entrevista para ampliar sus cuestionamientos y recordar las diferencias políticas que, según relató, marcaron su paso por el movimiento oficialista.

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