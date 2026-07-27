Mary Luz Herrán, exesposa y excompañera de militancia del presidente Gustavo Petro, cuestionó la defensa que el mandatario ha hecho de Juliana Guerrero y de su hermana frente a las denuncias por un presunto caso de corrupción.

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En una entrevista con Mañanas Blu, aseguró que el jefe de Estado podría estar actuando desde una visión paternalista al protegerlas, como si las viera “como hijas”, en lugar de permitir que las autoridades investiguen los hechos con total independencia.

Herrán sostuvo que la juventud de las funcionarias no puede convertirse en un argumento para eximirlas de responsabilidades y enfatizó que, si fueron engañadas o incurrieron en irregularidades, corresponde a los organismos competentes establecer la verdad.

También criticó que Petro haya utilizado sus redes sociales para defenderlas y dirigir sus señalamientos hacia otros sectores sin pedir que las implicadas sean investigadas.

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Sobre los rumores de una supuesta relación sentimental entre Petro y Juliana Guerrero, la exintegrante del M-19 afirmó que nunca presenció ni tuvo conocimiento de un vínculo de esa naturaleza durante el tiempo que compartió con el mandatario.

Atribuyó el respaldo del presidente a su carácter y a su tendencia a mantener su posición hasta que existan pruebas contundentes en contra.

Finalmente, expresó su decepción por el rumbo que tomó el Gobierno, denunció la llegada de personas interesadas en beneficios personales y aseguró que durante su convivencia con Petro nunca observó conductas relacionadas con los rumores sobre su vida privada.

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