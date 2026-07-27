El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en medio del revuelo político generado por las revelaciones que involucran a Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de articular una supuesta red que cobraba millonarias sumas a empresarios a cambio de promesas de contratación en distintas entidades estatales. Aunque el mandatario ha insistido en que su administración levantó barreras contra la corrupción y que los contratos nunca llegaron a concretarse, el impacto del caso al interior de su propio sector político ha generado un inusual distanciamiento y duras críticas de “fuego amigo”.

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Las denuncias, destapadas originalmente por la revista Semana, se sustentan en una red de testimonios, audios, chats y comprobantes bancarios que evidenciarían un esquema de cobros ilegales. Según dicha investigación, las implicadas habrían exigido desde un millón de pesos por una reunión inicial, pasando por anticipos de hasta 200 millones, hasta reclamar el 10 % del valor total de los proyectos que gestionarían en ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad. Los pagos totales habrían superado los 600 millones de pesos sin que ninguna de las adjudicaciones prometidas llegara a materializarse.

Frente a la gravedad de los señalamientos, las reacciones provenientes de las filas del oficialismo reflejaron un panorama muy distante de la defensa presidencial. Una de las primeras voces en manifestarse fue la exsenadora María José Pizarro, quien calificó los hechos sin ambages: “El escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable, la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano”, al tiempo que exigió a la Fiscalía General de la Nación investigar a profundidad y sin dilaciones tanto a los intermediarios como a los empresarios involucrados.

En una línea similar se pronunció la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Laura Beltrán, quien fue tajante al señalar que “lo de Juliana Guerrero es indefendible”. La congresista afirmó que resulta imposible justificar el nivel de influencia y poder que llegó a acumular una persona a quien describió abiertamente como “corrupta y ambiciosa”, advirtiendo además que este episodio representa un lastre inaceptable para un proyecto político que históricamente ha pregonado diferenciarse de esas prácticas.

Por su parte, el excandidato presidencial e influyente dirigente del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se sumó al coro de rechazos institucionales al manifestar su total oposición a cualquier acto de corrupción que pudiera salpicar a funcionarios del Ejecutivo, reclamando que las investigaciones avancen con total independencia, rigor y celeridad para limpiar cualquier manto de duda sobre la administración pública.

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